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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 15:25 19 Ekim 2026 15:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 15:28 19 Ekim 2026 15:28
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Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ameliyat edildi

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu’nun ameliyatının ardından X hesabından açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ameliyat edildi
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu
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Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde hastanede ameliyat edildi.

Mutlu, Eylül 2025’te aynı rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Taburcu olduktan dört gün sonra, 13 Eylül’de kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan gözaltına alınan Mutlu, daha sonra tutuklanmıştı.

Cezaevinde ağrıları ve şikâyetleri artan Mutlu, 22 Ekim’de Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrol edilmişti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu’nun ameliyatının ardından X hesabından açıklama yaptı. Mutlu’nun daha önce de aynı nedenle ameliyat olduğunu hatırlatan Çelik, ameliyat sonrası yeniden cezaevine götürüldüğünü belirtti.

Çelik, açıklamasında Mutlu ve beraberindeki kişilerin tutuklu yargılanmasına tepki göstererek, “Hasan Mutlu’ya ve yol arkadaşlarımıza sadece muhalif olduğu ve Bayrampaşa’yı kazandığı için yapılan zulmü herkes görüyor” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Özgür Çelik Hasan Mutlu yeni parti
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