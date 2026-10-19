Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ameliyat edildi

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sol bacağındaki rahatsızlık nedeniyle sabah saatlerinde hastanede ameliyat edildi.

Mutlu, Eylül 2025’te aynı rahatsızlık nedeniyle acil olarak ameliyata alınmıştı. Taburcu olduktan dört gün sonra, 13 Eylül’de kontrol ve tedavi süreci tamamlanamadan gözaltına alınan Mutlu, daha sonra tutuklanmıştı.

Cezaevinde ağrıları ve şikâyetleri artan Mutlu, 22 Ekim’de Silivri Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrol edilmişti.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mutlu’nun ameliyatının ardından X hesabından açıklama yaptı. Mutlu’nun daha önce de aynı nedenle ameliyat olduğunu hatırlatan Çelik, ameliyat sonrası yeniden cezaevine götürüldüğünü belirtti.

Çelik, açıklamasında Mutlu ve beraberindeki kişilerin tutuklu yargılanmasına tepki göstererek, “Hasan Mutlu’ya ve yol arkadaşlarımıza sadece muhalif olduğu ve Bayrampaşa’yı kazandığı için yapılan zulmü herkes görüyor” dedi.

Silivri Zindanı'nda tutuklu bulunan Bayrampaşa'nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu bugün sabah saatlerinde hastaneye götürülmüş ve sol bacağından ameliyat olmuştur. Ameliyatın ardından yeniden cezaevine götürülen başkanımızın daha önce de bu nedenle ameliyat olduğu bilinmekte olduğu halde tutuklu yargılanmaya devam ediyor. Onlarca dosyası olmasına rağmen halkımızın canına kast edenler, uyuşturucu tacirleri ve suçlular tutuksuz yargılanıp sokaklarda serbestçe dolaşırken Hasan Mutlu'ya ve yol arkadaşlarımıza sadece muhalif olduğu ve Bayrampaşa'yı kazandığı için yapılan zulmü herkes görüyor. Bu işe sebep olanların, yetkisi olduğu halde kullanmayanların, yasaları bile isteye çiğneyenlerin aldıkları ah çoğalıyor, veballeri iki dünyada da taşıyamayacakları kadar büyüyor. Tarih bu zulmü unutmayacak. Tarihi direnenler yazacak. — Özgür Çelik (@ozgurcelik1919) October 19, 2026

(EMK)