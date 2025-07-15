Tutuklu Avukat Pehlivan'dan Silivri çağrısı: Siz orada olursanız, ben de oradayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan, X’teki paylaşımında meslektaşlarına ve hukuk camiasına çağrı yaptı.

Pehlivan, müvekkili Ekrem İmamoğlu’nun 16 Temmuz’daki karar duruşmasına katılamayacağını belirterek, “Ben yarın, olmam gereken yerde, o duruşma salonunda olamayacağım” dedi.

Çorlu’da bir hücrede tutuklu bulunan Pehlivan, avukatlığın bir meslek olmanın ötesinde, topluma karşı bir vicdan görevi olduğunu vurguladı. Haksız bir şekilde tutuklandığını ifade eden Pehlivan, savunma hakkının suç sayıldığı bir yargı pratiğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Hazırlığını haftalarca sürdürdüğü savunmayı yapamayacağını belirten Pehlivan, meslektaşlarına, barolara ve hukuk örgütlerine seslenerek şu çağrıyı yaptı:

“16 Temmuz günü, yarın, Silivri’de olun.

Siz orada olursanız, ben de oradayım.

Her birinizin varlığı, savunmanın sesi olmalıdır.

Benim yerime, benim için değil; meslek onurumuzu ve savunma hakkı için yarın Silivri’de olun.”

Pehlivan, sözlerini “Avukatlık suç değildir! Savunmayı savunmak hepimizin görevidir.” ifadeleriyle noktaladı.

Not: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 16 Haziran'da görüldü, ikinci duruşması, 16 Temmuz’a ertelendi. Mütalaada, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret," "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava ve soruşturmalar

(EMK)