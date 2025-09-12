Tutuklu avukat Pehlivan cezaevinden İmamoğlu'nu savunacak

CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, iki gün önce yapılan değişiklikle Çağlayan’dan Silivri’ye alındı.

Kamuoyunda "Diploma Davası" olarak bilinen yargılamanın ilk duruşması, bugün saat 11.00’de Marmara Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmaya, İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Hak hukuk adalet" sloganlarıyla mahkeme salonuna giriş yaptı. Salonda bulunanlar arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan,İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bülent Tezcan, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer alıyor.

Duruşmada İmamoğlu'nun avukatları hazır bulundu. İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da duruşmayı izleyecek isimler arasında.

Duruşma öncesi salonun önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzleyiciler, kurulan barikatın arasından geçirilerek duruşmanın görüleceği alana alındı.

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi tarafından yapılan açıklamada, dava duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna çağrı yapıldı.

"Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz."

Son anda yeri değişti

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, henüz resmi bir gerekçe açıklanmadan bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e, ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne taşındı. Bu değişiklik, hem kamuoyunda hem de savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve bu nedenle sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını ileri sürüyor.

"Suçlamaların benimle alakası yok"

Ekrem İmamoğlu duruşma salonunda alkışlarla karşılandı. Kimlik tespiti esnasında öğrenim durumunun sorulması üzerine "Yüksek Lisans" yanıtını verdi.

Avukatlar Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin, Nusret Yılmaz salonda yerini aldı. Mahkeme, İmamoğlu'nun beyanlarından sonra avukatların taleplerinin dinleneceğini ifade etti.

Hakim duruşma salonunun değişmesine ilişkin "Çağlayan’ın fiziki olarak uygun olmaması sebebiyle Silivri’deki bu salonu belirledik. Bunu belirlerken duruşmaya kamuoyunun da ilgisinin yoğun olmasını göz önünde bulundurduk." dedi.

İmamoğlu suçlamaların hakim tarafından özetlenmesi üzerine "Bunların hiçbirinin benimle alakası yok” cevabını verdi. İmamoğlu savunmasına duruşmanın 12 Eylül'e alınmasına da dikkat çekerek kendilerinin de bir başka darbe sürecinde olduğuna değindi:

"Bu iddianameyi, bir sonraki seçimde kendisini yeneceğini bildiği kişi yazdırdı. Bu davanın varlığı bile yüz karası bir durumdur. Bugün 12 Eylül. 12 Eylül, Türk toplumunun hafızasında net olarak darbeyi hatırlatır. Askeri olsun, sivil olsun, siyasi olsun, iktidar eliyle olsun ya da iktidar eliyle beslenen bir cemaat tarafından yapılmış olsun. Tüm darbeleri, darbeyi yapanları, alkışlayanları, pohpohlayanları, destekleyenleri ve onlara aparat olanları en yüksek seviyede kınıyorum.

Ülkemizin bu tür darbelerle karşılaşmamasını diliyorum ama ne yazık ki şu anda da bir darbe sürecinin içerisinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Umudu iflas ettiriyorlar bu ülkede ettirmeyeceğim.12 metrekarede o kadar özgürüm ki, o sarayında çatlasın."

Pehlivan İmamoğlu'nu cezaevinden savunacak

İmamoğlu, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan avukatı Mehmet Pehlivan’ın müdafi olmasını talep etti. Hakimin talebi kabul etmesi üzerine Pehlivan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Pehlivan'ın sonraki duruşmalara da bir gün önceden bildirilerek katılabileceği belirtildi.

