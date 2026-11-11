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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 11:23 11 Kasım 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 11:28 11 Kasım 2026 11:28
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Tutuklu Ahmet Saymadi’den Yonca Verdioğlu Şık’a destek

Metris Cezaevi’nde tutulan Saymadi, mesajında hem Verdioğlu Şık’ın serbest bırakılmasına sevindiğini söyledi hem de cezaevlerinde tutulan herkesin özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Ahmet Saymadi’den Yonca Verdioğlu Şık’a destek
*Yonca Verdioğlu Şık
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Tutuklu Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyesi Ahmet Saymadi, dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan feminist Yonca Verdioğlu Şık’a destek mesajı gönderdi.

Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı
Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı
10 Kasım 2026

Verdioğlu'nun fon soruşturmalarını gündeme getiren TİP Milletvekili Ahmet Şık'tan dolayı gözaltına alındığı iddia edildi.

Metris Cezaevi’nde tutulan Saymadi, mesajında hem Verdioğlu Şık’ın serbest bırakılmasına sevindiğini söyledi hem de cezaevlerinde tutulan herkesin özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Saymadi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

“Güne Yonca Şık'ın gözaltına alındığına dair kötü bir haberle başladım. Neyse ki bir yanlıştan dönülmüş ve Yonca Abla serbest bırakılmış. Dilerim ben dahil cezaevlerinde haksızca, hukuksuzca tutulan herkes bir an önce serbest bırakılır. Ülkemizde herkesin susturulmaya çalışıldığı bir korku iklimi bir an önce sona erer. Özgür günlerde görüşmek üzere.

Metris Cezaevi'nden tüm dostlara selamlar, sevgiler.”

Saymadi'ye gözaltında Ahmet Şık'la ilişkisi sorulmuştu

SYKP Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, 3 Ekim'de sahibi olduğu Beyoğlu'ndaki işletmeye düzenlenen polis baskınının ardından gözaltına alınmış, 5 Ekim'de ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Saymadi, bianet'e verdiği cezaevi söyleşisinde, işletmesinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını, buna rağmen tutuklandığını anlatmıştı.

Savcılık ifadesinde kendisine uyuşturucu suçlamasıyla ilgili somut bir fiil sorulmadığını belirten Saymadi, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ilişkisi ve aralarındaki para transferleri hakkında sorular yöneltildiğini söylemişti. Saymadi, para transferlerinin borç ödemelerinden kaynaklandığını aktarmıştı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da 10 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Saymadi'nin savcılık ifadesi sırasında Ahmet Şık'ın sosyal medya paylaşımlarını silmesi karşılığında serbest bırakılmasının teklif edildiğini öne sürmüştü. Baş, “Ahmet o tweeti silsin, arkadaşını serbest bırakacağız” denildiğini söylemişti.

Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı
Yonca Verdioğlu Şık serbest bırakıldı
10 Kasım 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Şık ahmet saymadi yonca verdioğlu şık Fon Soruşturması
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