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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 16:02
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 16:20
2 dk Okuma

Tutuklanan yönetmen Kerem Tekoğlu'na suçlama: Ahmet Özer ile 'irtibat'

Kürt yönetmen Kerem Tekoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’le görüşmeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı. Tekoğlu'nun avukatı Suphi Özgen, suçlamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söyledi.

Tuğçe Yılmaz

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Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

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Görseli Büyüt
Tutuklanan yönetmen Kerem Tekoğlu'na suçlama: Ahmet Özer ile 'irtibat'

“Şeva Reş”, “Qulinge Bırindar” ve “Dîno” gibi filmlerle tanınan Kürt yönetmen Kerem Tekoğlu (Keremo), “örgüt üyeliği” iddiasıyla 16 Aralık 2024'te tutuklandı.

Tekoğlu’nun tutuklanmasına neden olan “suçlardan” biri, Esenyurt Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ahmet Özer ile “süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde” irtibatı olması.

bianet’e konuşan Tekoğlu’nun avukatı Suphi Özgen, müvekkilinin tutuklanmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve Tekoğlu'na yöneltilen suçlamaların mesleki faaliyetleri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mesleki faaliyetler

Özgen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Müvekkilimin tutuklanmasına neden olan iddialardan biri Ahmet Özer ile 2021 yılında yaptığı bir konuşmaya dayanıyor. Süreklilik de arz etmiyor bu konuşmalar. Müvekkilim, Özer’in İhsan Aksoy ile ilgili yazdığı bir kitabı belgeselleştirmek istiyor. Yani suçlamaların hepsi, her iki tarafın da mesleki faaliyetleriyle ilgili.

“Yeni bir yöntem olarak gözaltına alınan kişilerin sosyal medya hesapları derinlemesine inceleniyor. Örneğin, Kerem Bey’in sosyal medya hesabında kendi doğum günü için yaptığı bir paylaşım, dosyasında yer alıyordu. Kürtçe ‘Rojbûna te pîroz be’ yazılmış, çiçekler ve geleneksel Kürt renklerini içeren fotoğraflar paylaşılmış. Bunlar, sosyal medya paylaşımlarının bağlamından koparılarak yorumlandığını gösteriyor.

“Ahmet Bey ile yaptığı konuşmalar da aynı şekilde son derece yanlış bir zeminde değerlendiriliyor. Polisin hazırladığı raporlar, savcılık tarafından olduğu gibi mahkemeye aktarılarak bir tutuklama gerekçesine dönüştürüldü. Bir yönetmenin, Ahmet Bey gibi biriyle iletişim kurması gayet olağan bir durum. Bunun bir örgüt bağlamına çekilmesi oldukça yanlış. Ayrıca Ahmet Bey ile yapılan konuşmaların içeriği de herhangi bir yasa dışı duruma işaret etmiyor.”

Kerem Tekoğlu hakkında

1984 yılında Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Cano köyünde doğdu. İlkokuldan sonra, politik nedenlerle eğitimini tamamlayamadı. 15 yaşında İstanbul'a göç etti. Burada tiyatro dersleri almaya başladı ve kısa süre sonra kendisi de tiyatro dersleri vermeye başladı.

11 farklı sanat enstitüsünde görev aldı. 15 belgesel, iki kısa filmde imzası bulunan Tekoğlu, çeşitli radyo ve televizyonlarda programcılık yapmanın yanı sıra tiyatro dersleri de verdi. Kürd PEN üyesi de olan Tekoğlu’nun çocuk kitapları, şiir, roman ve öykülerden oluşan toplam 27 adet kitabı bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Aralık’ta tutuklandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kerem Tekoğlu Ahmet Özer sinemacıların tutuklanması Prof. Dr. Ahmet Özer
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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