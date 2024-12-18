Tutuklanan yönetmen Kerem Tekoğlu'na suçlama: Ahmet Özer ile 'irtibat'

“Şeva Reş”, “Qulinge Bırindar” ve “Dîno” gibi filmlerle tanınan Kürt yönetmen Kerem Tekoğlu (Keremo), “örgüt üyeliği” iddiasıyla 16 Aralık 2024'te tutuklandı.

Tekoğlu’nun tutuklanmasına neden olan “suçlardan” biri, Esenyurt Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ahmet Özer ile “süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde” irtibatı olması.

bianet’e konuşan Tekoğlu’nun avukatı Suphi Özgen, müvekkilinin tutuklanmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve Tekoğlu'na yöneltilen suçlamaların mesleki faaliyetleri olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 2024'te "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Mesleki faaliyetler

Özgen, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Müvekkilimin tutuklanmasına neden olan iddialardan biri Ahmet Özer ile 2021 yılında yaptığı bir konuşmaya dayanıyor. Süreklilik de arz etmiyor bu konuşmalar. Müvekkilim, Özer’in İhsan Aksoy ile ilgili yazdığı bir kitabı belgeselleştirmek istiyor. Yani suçlamaların hepsi, her iki tarafın da mesleki faaliyetleriyle ilgili.

“Yeni bir yöntem olarak gözaltına alınan kişilerin sosyal medya hesapları derinlemesine inceleniyor. Örneğin, Kerem Bey’in sosyal medya hesabında kendi doğum günü için yaptığı bir paylaşım, dosyasında yer alıyordu. Kürtçe ‘Rojbûna te pîroz be’ yazılmış, çiçekler ve geleneksel Kürt renklerini içeren fotoğraflar paylaşılmış. Bunlar, sosyal medya paylaşımlarının bağlamından koparılarak yorumlandığını gösteriyor.

“Ahmet Bey ile yaptığı konuşmalar da aynı şekilde son derece yanlış bir zeminde değerlendiriliyor. Polisin hazırladığı raporlar, savcılık tarafından olduğu gibi mahkemeye aktarılarak bir tutuklama gerekçesine dönüştürüldü. Bir yönetmenin, Ahmet Bey gibi biriyle iletişim kurması gayet olağan bir durum. Bunun bir örgüt bağlamına çekilmesi oldukça yanlış. Ayrıca Ahmet Bey ile yapılan konuşmaların içeriği de herhangi bir yasa dışı duruma işaret etmiyor.”