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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 18.09.2026 09:42 18 Eylül 2026 09:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.09.2026 10:58 18 Eylül 2026 10:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklanan Selin Berghan’dan mesaj: Onur nişanesi olarak taşıyorum

Kaos GL Denetim Kurulu üyesi Selin Berghan, tutukluluğunun ardından cezaevinden gönderdiği mesajda LGBTİ+ mücadelesine vurgu yaptı: “Neşemizi çalamazlar.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Tutuklanan Selin Berghan’dan mesaj: Onur nişanesi olarak taşıyorum
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Kaos GL Denetim Kurulu üyesi Selin Berghan, “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından cezaevinden mesaj gönderdi.

Kaos GL’nin yayımladığı mesajında Berghan, tutukluluğunu LGBTİ+ hakları için yürüttüğü mücadeleden ayrı görmediğini belirtti.

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“Ne ilk ne de son bedel olacak”

Berghan, mesajında şöyle dedi:

“Bu süreci, cinsel özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak yaşıyorum. Bu mücadele için ödediğim ne ilk ne de son bedel olacak, biliyorum. Bu bedeli de diğerleri gibi onur nişanesi olarak taşıyorum.”

Berghan, birlikte mücadele ettiği arkadaşlarına da seslenerek mesajını şöyle tamamladı:

“Birlikte mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma güllümlerimi yolluyorum. Neşemizi çalamazlar!”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Kaos GL ailem güvende operasyonları lgbti hakları
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