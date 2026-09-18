Tutuklanan Selin Berghan’dan mesaj: Onur nişanesi olarak taşıyorum

Kaos GL Denetim Kurulu üyesi Selin Berghan, “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklanmasının ardından cezaevinden mesaj gönderdi.

Kaos GL’nin yayımladığı mesajında Berghan, tutukluluğunu LGBTİ+ hakları için yürüttüğü mücadeleden ayrı görmediğini belirtti.

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

“Ne ilk ne de son bedel olacak”

Berghan, mesajında şöyle dedi:

“Bu süreci, cinsel özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak yaşıyorum. Bu mücadele için ödediğim ne ilk ne de son bedel olacak, biliyorum. Bu bedeli de diğerleri gibi onur nişanesi olarak taşıyorum.”

Berghan, birlikte mücadele ettiği arkadaşlarına da seslenerek mesajını şöyle tamamladı:

“Birlikte mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma güllümlerimi yolluyorum. Neşemizi çalamazlar!”

(NÖ)