Tutuklanan Özcan görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararı verilen Tanju Özcan’ı Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

Bakanlık, “icbar suretiyle irtikap” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 Mart 2026 tarihli ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla Tanju Özcan hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti.

Bakanlık, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca Tanju Özcan’ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

Ne olmuştu?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Bolu Belediyesi’ne yönelik “irtikap” iddiasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, soruşturma kapsamında Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık, Tanju Özcan, Süleyman Can ve Ali Sarıyıldız’ı tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Savcılık, diğer 10 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe başvurdu.

Hakimlik, Tanju Özcan ile Süleyman Can’ın tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 11 kişi hakkında çeşitli adli kontrol hükümleri uyguladı.

