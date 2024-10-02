Tutuklanan Mücadele Birliği muhabiri Burcu Kara için basın açıklaması

Mücadele Birliği Gazetesi, Devrimci Öğrenci Birliği'nden Cemal Kara ve Yapı ve Yol İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Evrim Özten ile birlikte tutuklanan muhabirleri Lütfiye Burcu Kara için bugün basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Taksim’deki İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen açıklama öncesi polis derneğin bulunduğu Çukurlu Çeşme Sokak ve Billicu Sokak’ı çevirdi.

Basın açıklamasında konuşan Mücadele Birliği’nden Serpil Ünal, Kara’nın 25 Eylül’de gözaltına alındığını ve 48 saatlik gözaltı sürecinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi hatırlattı. Polisin gazetenin İzmir temsilciliğini bastığını da dile getiren Ünal, arama adı altında ofisin talan edildiğini söyledi:

“Muhabirimiz Lütfiye Burcu Kara, 25 Eylül sabahı İzmir’e geldiği otobüs terminalinde polis tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alındıklarında da 24 saat avukat görüş yasağı ve dosyaya kısıtlılık getirildi. 27 Eylül günü çıkarıldığı İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde de ‘örgüt üyeliği’ suçlaması ile tutuklandı. Burcu’nun tutuklama gerekçesi 'teknik takip', 'gizli tanık', 'büroya neden gidip geldiği', 'takip ettiği haberler' ve 'katıldığı basın açıklamaları.' Daha önce de Gezi eylemleri nedeni ile tutuklanan muhabirimiz Burcu Kara, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Özgür ve sosyalist basın iktidara boyun eğmedi. Baskılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz.”

Ünal’ın ardından konuşan Kara’nın Avukatı Ceyda Gedik ise “Yapılan bu baskıyı haksızlığı ve baskıyı kabul etmiyoruz” dedi, devletin devrimci mücadele engellenmeye çalıştığından bahsetti.

(HA)