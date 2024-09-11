Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan yeni itiraflar: "Tehdit edildim"

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanandı.

Bahtiyar'ın Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifade ortaya çıktı.

Bahtiyar, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü ve amcanın Narin'i öldürdüğünü iddia etti.

İlk ifadesinde cesedi amcayla birlikte çuvala koyduklarını söyleyen Bahtiyar, Anadolu Ajansı’nın haberine göre mahkemede bu ifadesini değiştirdi ve "Ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" dedi.

Daha önce jandarmadaki sorgusunda, Güran'ın kendisine "İyi düşün, sana 200 bin TL para veririm" dediğini kaydeden Nevzat Bahtiyar, "Battaniyeye sarılı çocuğu alıp çuvalın içerisine birlikte koyduk. Bu esnada çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort vardı. Üzerinde asılı küçük bir çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuzda sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı" demişti.

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Cesedi gizlediğini itiraf etmişti, tekrar kabul etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra, daha önce aramalar yapılan Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içerisinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulundu.

Soruşturmada kapsamında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşini dahil 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve cesedi dere kenarına atmasını istediğini itiraf etmişti. Bu itirafın ardından Narin’in cesedi bulunmuştu.

*Nevzat Bahtiyar

"Ailemi öldürmekler tehdit etti"

Nevzat Bahtiyar, yeni ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu.

Nevzat Bahtiyar, olayla ilgili şunları anlattı:

"Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

Yeni itiraflar

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" ifadesini kullandı.

Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde şunları kaydetti:

"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

"Şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı"

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, Nevzat Bahtiyar'ın diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair tekrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.

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Kararda, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasanın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3. maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel bulunması, tutuklama tedbirinin ölçülü olması ve bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir."

(ED)