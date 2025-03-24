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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 15:27
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 17:19
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Tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yeni mesaj

"Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim. Sevgili gençler; çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz; halkımıza iyi davranın."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yeni mesaj
Beşiktaş İskelesi'ne asıl İmamoğlu fotoğrafı, Fotoğraf: Tuğçe Yılmaz / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmasına ilişkin avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamasında demokrasi ve hukuk vurgusu yapan İmamoğlu, 23 Mart'taki oylamayla cumhurbaşkanı adayının belirlendiğini hatırlatarak, tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolarda ön saflarda yer alan gençlere seslendi.

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İmamoğlu'nun Silivri (Marmara) Cezaevi'nden gönderdiği mesaj şöyle:

Herkese merhaba, Ramazan ayınız mübarek olsun. Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.

Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız. 

Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.

Sevgili gençler; çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür.

(TY) 

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu İBB protestoları
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