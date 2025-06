Tutuklamaların ardından 3 CHP'li belediyede seçim: Gaziosmanpaşa AKP'ye geçti

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

CHP’li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

GOP el değiştirdi

Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AKP'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde CHP'nin 23, AKP'nin 12 ve MHP'nin 2 üyesi bulunuyor. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde ise AKP'nin 16, MHP'nin 3 üyesi bulunurken, CHP'nin 16 üyesi var.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi. Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AKP'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

Büyükçekmece ve Avcılar CHP'de

Büyükçekmece Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.

Avcılar’da da yapılan seçimde CHP’nin adayı Yüksel Can seçildi. İlk turda Can 24, AKP’li Löpbaş 13 oy aldı. 3’te 2’lik çoğunluk sağlanamayınca ikinci tür seçime geçildi. İkinci turda Yüksel Can ile Mahmut Löptaş aynı sayıda oy aldı. Bunun üzerine salt çoğunluk aranan üçüncü tur seçimde başkanvekili belirlendi.

CHP'den ilk tepki

Yapılan seçime CHP’den ilk tepki, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, "Gaziosmanpaşa'da meclis içinde yapılan seçimde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı" dedi. Çelik, 2024 seçimlerinde de tekrar oyların saydırılmasını hatırlatarak, “Bugün burada, sandıkta kaybettikleri Gaziosmanpaşa Belediyesine, siyasallaştırdıkları yargıyla tam anlamıyla çökme girişimi gerçekleştirmişlerdir” dedi.

"GOP halkının iradesine çöktüler"

Seçimin ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde açıklama yapan Çelik, şunları söyledi:

"Gaziosmanpaşa'da meclis içinde yapılan seçimde tam anlamıyla bir irade gaspı yaşandı. Ben dün AKP ve MHP'nin il başkanlarını aradım. Şunları ifade ettim: 31 Mart'ta GOP halkı bir karar verdi. Hakan Bahçetepe'yi GOP Belediye Başkanı seçti. Sizin partinize de meclis çoğunluğu vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdi. Siyasi partiler demokrasinin araçlarıdır dedim kendisine. Bu telefonu, demokrasiye olan sarsılmaz inancımızla açıyorum dedim ve millet iradesine saygı duyulması düşüncemi kendisine aktardım. Yine aynı cümleleri kendisine ifade ettim. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını, Gaziosmanpaşa halkının bir CHP’liyi belediye başkanı seçtiğini, meclis çoğunluğunu da kendi partisinin de içinde olduğu Cumhur İttifakına vererek güçlü bir denetleme yetkisi verdiğini ve mutlaka milli iradeye saygı duyulması gerektiği düşüncesini MHP’nin İstanbul İl Başkanına da aktardım. Ancak bugün burada tam anlamıyla bir milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler, mağduriyet edebiyatıyla sürekli milli irade vurgusu yapanlar bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler.

"Masa başında el değişti"

Özgür Çelik'in ardından tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe, belediye meclisinde yapılan oylamaya dair sosyal medya hesabından "Ben milletime güveniyorum" diyerek paylaşım yaptı. Bahçetepe, "Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi" dedi.

Bahçetepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün, yalnızca şahsım adına değil, Gaziosmanpaşa halkının iradesi adına büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. 31 Mart’ta sizlerin oylarıyla, büyük bir demokrasi başarısıyla göreve geldik. Görevimin başında geçirdiğim kısa sürede; adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık, israfı önledik, hizmette adaleti esas aldık. İnsana değer veren bir anlayışı hâkim kıldık. Şimdi ise ne yazık ki bu çabalar, bu emekler; hukuki temele dayanmayan, siyasi içerikli bir sürecin gölgesinde kaldı. "Tarih sizi affetmeyecek" Belediyemiz, halkın iradesine rağmen, masa başında alınmış bir kararla el değiştirildi. Bu sadece şahsıma yönelik bir müdahale değil, aynı zamanda demokrasiye ve siz Gaziosmanpaşalı komşularımın tercihlerine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Sokağa çıktığınızda, bu halkın yüzüne nasıl bakacaksınız? Mahallenin annelerine, gençlerine, çocuklarına ne söyleyeceksiniz? Onların alın teriyle kurulan bu iradeyi hiçe sayarken, vicdanınıza ne diyeceksiniz? Ancak herkes bilsin ki tarih sizi affetmeyecek!"

