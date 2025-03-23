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Yayın Tarihi: 23 Mart 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 23 Mart 2025 14:31
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Tutuklama kararı önseçime katılımı arttırdı

CHP'nin bugün yapacağı Cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçimine katıluım, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma haberinin duyulması ile daha da arttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklama kararı önseçime katılımı arttırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün sandık başındaydı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu önseçim için tüm yurtta 5 bin 960 sandık kuruldu. 

Sandık görevlileri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma haberinin duyulmasından sonra sandık başına gelenlerin sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Görseli Büyüt

Ekrem İmamoğlu gözaltındayken adliyede bekleyişini sürdüren eşi Dilek İmamoğlu, tutuklanma kararının ardından adliyeden ayrıldı. Dilek İmamoğlu önseçim için Beylikdüzü'nde oy kullandı

Görseli Büyüt

CHP'nin adayını belirlemek için yapılan ön seçim nedeniyle Saraçhane'de de sandık kuruldu. CHP üyelerinin yanısıra üye olmayanlar da oy kullandı.

Görseli Büyüt

CHP'nin oy potansiyelinin fazla olduğu ilçelerdem Kadıköy'de önseçim için uzun kuyruk oluştu.

(Fotoğraf: cumhuriyet.com.tr)

Görseli Büyüt

Tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta CHP üyeleri adaylarını belirlemek için oy verirken üye olmayanlarda "Dayanışma Sandığı'nda" oy kullanabiliyor.

Görseli Büyüt

Şişli'de de önseçimde oy vermek için gelenlerin sayısı tutuklama kararının duyulması ile birikte daha da arttı.

Görseli Büyüt

Genç yaşlı birçok kişi sandık önseçim için sandık başına giderken Şişli'de üyelerin katılımının yüzde 70'e vardığı ifade edildi. Üye olmayan birçok kişi de oy kullandı.

Görseli Büyüt

CHP Genel Merkezi önündeki sandıkta oy kullanmaya gelenler renkli görüntüler oluşturdu

Görseli Büyüt

Hopa'da 78 yaşındaki kadın da önseçim için sandık başındaydı.

Haber Yeri
İstanbul
CHP önseçim Ekrem İmamoglu
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DEM Parti bir kez daha Saraçhane’de: İmamoğlu’nu tutuklamanın kime ne faydası var?
23 Mart 2025
/haber/dem-parti-bir-kez-daha-sarachanede-imamoglunu-tutuklamanin-kime-ne-faydasi-var-305761
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