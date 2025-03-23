Tutuklama kararı önseçime katılımı arttırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bugün sandık başındaydı. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu önseçim için tüm yurtta 5 bin 960 sandık kuruldu.

Sandık görevlileri Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma haberinin duyulmasından sonra sandık başına gelenlerin sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu gözaltındayken adliyede bekleyişini sürdüren eşi Dilek İmamoğlu, tutuklanma kararının ardından adliyeden ayrıldı. Dilek İmamoğlu önseçim için Beylikdüzü'nde oy kullandı

CHP'nin adayını belirlemek için yapılan ön seçim nedeniyle Saraçhane'de de sandık kuruldu. CHP üyelerinin yanısıra üye olmayanlar da oy kullandı.

CHP'nin oy potansiyelinin fazla olduğu ilçelerdem Kadıköy'de önseçim için uzun kuyruk oluştu. (Fotoğraf: cumhuriyet.com.tr)

Tüm il ve ilçelerde hazırlanan 5 bin 960 sandıkta CHP üyeleri adaylarını belirlemek için oy verirken üye olmayanlarda "Dayanışma Sandığı'nda" oy kullanabiliyor.

Şişli'de de önseçimde oy vermek için gelenlerin sayısı tutuklama kararının duyulması ile birikte daha da arttı.

Genç yaşlı birçok kişi sandık önseçim için sandık başına giderken Şişli'de üyelerin katılımının yüzde 70'e vardığı ifade edildi. Üye olmayan birçok kişi de oy kullandı.

CHP Genel Merkezi önündeki sandıkta oy kullanmaya gelenler renkli görüntüler oluşturdu