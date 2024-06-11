"Tutuklama kararı, hayvan nefretinde taraf tutulduğunu mu göstermektedir?”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu üyesi Perihan Koca, hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü’nün tutuklanmasını Meclis gündemine taşıdı.

Buket Özgünlü'nün gözaltına alınmadan önce kendisiyle ilgili iddialar üzerine yaptığı açıklamada Ankara'da tedavi ettirmek üzere Urfa’daki barınaktan aldığı 35 köpeğin, kuduz karantinası ilân edilen bölgeden gelmediğini belirten Koca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Şanlıurfa’da gerçekleştirildiği iddia edilen toplu köpek katliamı ile ilgili adli mercilerce herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Söz konusu iddialarla ilgili gözaltına alınan ya da soruşturulan kişi sayısı kaçtır? Hayvan hakları savunucusu Buket Özgünlü’nün bizzat kamu görevlileriyle ortaklaşa çalışarak, yasal dayanaklarla ve prosedürleri yerine getirerek köpekleri tedavi etmek için yürüttüğü faaliyetin kriminalize edilerek suç gibi gösterilmesi sonucu mahkemelerin tutukluluk kararı vermeleri mahkemelerin etki altında kaldıkları ya da talimatla hareket ettikleri iddialarını doğurmuştur. Bu iddialar bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Şanlıurfa’da köpeklerin toplu olarak öldürüldükleri iddiası soruşturulmazken kuduz karantinası altında olan köpeklerin taşındıkları iddiası soruşturulmadan Buket Özgünlü’nün tutuklanmaya sevk edilmesi ve tutuklanması adli mercilerin son zamanlarda sürekli yükseltilen hayvan nefreti konusunda bir taraf tuttuğunu mu göstermektedir?

Öte yandan, köpeklerin getirildiği Ankara Patiliköy Köpek Barınağı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dün Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen, testlerinde gençlik hastalığı olduğu öğrenilen canlar şu an büyükşehir barınağında karantinada. Süt tozu beslenenler var. Serum alanlar var. Kuduz söz konusu bile değildir,” dendi. (TY)