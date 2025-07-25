Tutuklama istemiyle sevk edilen 10 TİP'li serbest

Aralarında Parti Meclisi Üyesi Arzum Yalçın’ın da bulunduğu Türkiye İşçi Partisi (TİP) üye ve yöneticisi 10 kişi, 23 Temmuz’da CHP’nin Bakırköy mitinginde attıkları sloganlar nedeniyle gözaltına alındı.

Ev baskınlarıyla gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından 24 Temmuz’da tutuklama istemiyle Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenlerin tamamı, aynı gün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

“Kaldığımız yerden devam”

TİP Genel Merkezi, kurumsal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dün gece saatlerinde gözaltına alınan tüm yoldaşlarımız serbest bırakıldı. Dayanışmasıyla güç katan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Mücadeleye kaldığımız yerden devam!”

Gözaltına alınan TİP PM Üyesi Arzum Yalçın ise şöyle dedi:

“Biz bunun Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin tasfiye süreci olduğunu biliyoruz. Ama bugün buradayız, bu ülkeden de bu topraklardan da vazgeçmeyeceğiz!”

Dün gece gözaltına alınan parti üye ve yöneticilerimizin serbest bırakıldığı Bakırköy Adliyesi önünde konuşan PM üyemiz Arzum Yalçın:



"Biz bunun Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet değerlerinin tasfiye süreci olduğunu biliyoruz. Ama bugün buradayız, bu ülkeden de bu… pic.twitter.com/aoMcLQ1C3D — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 25, 2025

(TY)