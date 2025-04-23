Tutuklama cezaya eşitlendi: Gençlerin geleceği cezaevinde eriyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gönüllü avukatlarından Tuba Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının tutuklanmasını protesto eden öğrencilere yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklamaları bianet Gündem’e değerlendirdi.

Torun, yüzlerce gencin hukuksuz biçimde gözaltına alındığını, işkenceye varan muamelelere maruz kaldığını ve cezaevinde insan onuruna aykırı koşullarda tutulduğunu belirtti.

Kopyala-yapıştır iddianamelerle 300’ü aşkın tutuklama

Torun, “300’ü aşkın öğrencinin tutuklandığı sürece dair hazırlanan iddianameler adeta kopyala-yapıştır şeklinde. Valiliğin yasak kararı gerekçe gösteriliyor, bireysel suçlamalar neredeyse hiç yok. Oysa 2911 sayılı yasaya muhalefetin cezası 3 yıl bile değil; bu suçtan tutuklama olmaz” dedi.

Bazı öğrencilerin evlerine şafak baskınıyla girildiğini hatırlatan Torun, “Tutuklama neredeyse cezaya dönüştü. İçeride kaldıkları süre, verilebilecek ceza ile denk hale getirildi. Bu, bir hukuk devletiyle açıklanamaz” diye konuştu.

“Bunlar duyulmasın isteniyor”

Avukat Torun, cezaevlerinde yaşananlara da değinerek, öğrencilerin hijyen malzemelerine, yeterli yemeğe, ilaçlara ulaşmakta zorlandığını ve gözaltı sürecinde fiziksel şiddete maruz kalanların tedaviye erişemediğini aktardı:

“Kaburgası kırılan, gözü moraran öğrenciler oldu. Sağlık raporlarında sorun yaşandı. Tatil nedeniyle cezaevine kıyafet veya kitap ulaştırmak bile mümkün olmadı.”

Öğrencilerle görüşmelerinde “darba bağlı yaralanma”, “taciz” ve “tehdit” gibi vakaları bizzat duyduğunu belirten Torun, “Hepsi şikâyete bağlı. Ama çoğu gencin bu ortamda şikâyet edecek gücü bile kalmamıştı” dedi.

Z Kuşağı direniyor

Torun, gözaltına alınan öğrenci profilinin toplumun önyargılarını yıktığını ifade etti:

“Apollitik dedikleri gençler, kendi gelecekleri ve hukuk için sokağa çıktı. Atatürkçü, ulusalcı, merkezde duran bir öğrenci kitlesiydi. Sadece devrimci değil, her kesimden genç vardı. Bu çok kıymetli.”

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(EMK)