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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 09:20
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 12:39
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BİANET GÜNDEM

Tutuklama cezaya eşitlendi: Gençlerin geleceği cezaevinde eriyor

Avukat Tuba Torun, cezaevlerinde yaşananlara da değinerek, öğrencilerin hijyen malzemelerine, yeterli yemeğe, ilaçlara ulaşmakta zorlandığını ve gözaltı sürecinde fiziksel şiddete maruz kalanların tedaviye erişemediğini söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gönüllü avukatlarından Tuba Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşlarının tutuklanmasını protesto eden öğrencilere yönelik kitlesel gözaltı ve tutuklamaları bianet Gündem’e değerlendirdi.

Torun, yüzlerce gencin hukuksuz biçimde gözaltına alındığını, işkenceye varan muamelelere maruz kaldığını ve cezaevinde insan onuruna aykırı koşullarda tutulduğunu belirtti.

Kopyala-yapıştır iddianamelerle 300’ü aşkın tutuklama

Torun, “300’ü aşkın öğrencinin tutuklandığı sürece dair hazırlanan iddianameler adeta kopyala-yapıştır şeklinde. Valiliğin yasak kararı gerekçe gösteriliyor, bireysel suçlamalar neredeyse hiç yok. Oysa 2911 sayılı yasaya muhalefetin cezası 3 yıl bile değil; bu suçtan tutuklama olmaz” dedi.

Bazı öğrencilerin evlerine şafak baskınıyla girildiğini hatırlatan Torun, “Tutuklama neredeyse cezaya dönüştü. İçeride kaldıkları süre, verilebilecek ceza ile denk hale getirildi. Bu, bir hukuk devletiyle açıklanamaz” diye konuştu.

 “Bunlar duyulmasın isteniyor”

Avukat Torun, cezaevlerinde yaşananlara da değinerek, öğrencilerin hijyen malzemelerine, yeterli yemeğe, ilaçlara ulaşmakta zorlandığını ve gözaltı sürecinde fiziksel şiddete maruz kalanların tedaviye erişemediğini aktardı:

“Kaburgası kırılan, gözü moraran öğrenciler oldu. Sağlık raporlarında sorun yaşandı. Tatil nedeniyle cezaevine kıyafet veya kitap ulaştırmak bile mümkün olmadı.”

Öğrencilerle görüşmelerinde “darba bağlı yaralanma”, “taciz” ve “tehdit” gibi vakaları bizzat duyduğunu belirten Torun, “Hepsi şikâyete bağlı. Ama çoğu gencin bu ortamda şikâyet edecek gücü bile kalmamıştı” dedi.

Z Kuşağı direniyor

Torun, gözaltına alınan öğrenci profilinin toplumun önyargılarını yıktığını ifade etti:

“Apollitik dedikleri gençler, kendi gelecekleri ve hukuk için sokağa çıktı. Atatürkçü, ulusalcı, merkezde duran bir öğrenci kitlesiydi. Sadece devrimci değil, her kesimden genç vardı. Bu çok kıymetli.”

bianet erkek şiddeti çetelesinin tamamını buradan, 2024 Erkek Şiddeti çetelesi verilerini şuradan okuyabilirsiniz. 

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bianet gündem tuba torun İBB operasyonu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

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