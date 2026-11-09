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LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 10:44 9 Kasım 2026 10:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 11:09 9 Kasım 2026 11:09
Okuma Okuma:  3 dakika

“Tutsak trans kadınlara özgürlük”: 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’ne çağrı

“Ailem Güvende” operasyonları kapsamında Ankara’da tutuklanan beş trans kadın 12 Kasım’da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Özgürlük İstiyoruz Kampanyası ve LGBTİ+ örgütleri duruşmaya katılım çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
“Tutsak trans kadınlara özgürlük”: 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’ne çağrı
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Özgürlük İstiyoruz Kampanyası, “Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar kapsamında tutuklanan beş trans kadının 12 Kasım’da görülecek ilk duruşması öncesinde dayanışma çağrısı yaptı.

Sincan Kapalı Cezaevi’nde tutulan beş trans kadın, 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Kampanya, kadınlar hakkında hazırlanan iddianamede sosyal medya paylaşımlarının ve cinsiyet kimliklerinin suçlamalara konu edildiğini belirterek kamuoyunu duruşmayı takip etmeye çağırdı.

“Davamız var: Tutsak trans kadınlara özgürlük için 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’ndeyiz” başlıklı açıklamada şöyle denildi:

Özgürlük İstiyoruz kampanyası olarak, tutsak trans kadınlarla dayanışmak, ‘Trans olmak suç değildir’ demek ve özgürlük talebimizi yinelemek üzere tüm kamuoyunu 12 Kasım’da mahkemeye çağırıyoruz.

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“Özgür olacağım günü bekliyorum”

Kampanya açıklamasında, tutuklu trans kadınlardan Efsun Yakar’ın Sincan Cezaevi’nden gönderdiği mesaja da yer verildi.

Yakar, cezaevi koşullarını şöyle anlattı:

“İçeriyi soracak olursanız içme suyu bile paralı. Burada ne hayat var ne de özgürlük. Kendimi kafese kapatılmış bir aslan gibi hissediyorum. Özgür olacağım günü bekliyorum. Darısı tüm haksız yere tutsak edilen herkesin başına!”

LGBTİ+ örgütlerinden ortak çağrı

Duruşma öncesinde 14 LGBTİ+ örgütü de ortak açıklama yayımlayarak 12 Kasım’da Ankara Adliyesi’nde dayanışma çağrısı yaptı.

Örgütler, beş trans kadının “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılandığını belirterek, “LGBTİ+ düşmanlığının eski-yeni adı ‘müstehcenlikle’ suçlanan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacak ve Ankara Adliyesi’nde bir kez daha ‘Özgürlük İstiyoruz’ diyeceğiz” dedi.

Açıklamada, 12 Eylül’de başlayan operasyonların ardından LGBTİ+ aktivistlerinin, derneklerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve trans kadınların cezaevlerinde kötü muameleye maruz kaldığı belirtildi. Ankara’daki operasyonun ardından Ankara ve İzmir’de düzenlenen iki ayrı operasyonda başka trans kadınların da tutuklandığı hatırlatıldı.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

Biz özgürlük diyoruz, iktidar zulmetmeyi tercih ediyor. Ancak 30 yılı aşan mücadelemiz, varoluşumuzu ve hayatı savunmanın haklılığı ve yaşadığımız coğrafyada iyiden, güzelden, insanca yaşamdan, eşitlikten, özgürlükten ve demokrasiden yana herkesin de bizimle birlikte olduğunun güveniyle biliyoruz ki; zulüm ile âbâd olunmaz!

Açıklamayı 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), Genç LGBTİ+ Derneği, HEVİ LGBTI+ Derneği, Kaos GL Derneği, Kırmızı Şemsiye Derneği, Lambdaistanbul Derneği, LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Özgür Renkler Derneği ve ÜniKuir Derneği imzaladı.

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Ne olmuştu?

“Ailem Güvende” adı verilen operasyonlar 12 Eylül’de başladı. Operasyonlarda LGBTİ+ derneklerinin üyeleri, hak savunucuları, aktivistler ve gazeteciler gözaltına alındı; aralarında Kaos GL Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu hak savunucuları tutuklandı.

Ankara’da beş trans kadın da tutuklanırken LGBTİ+ örgütlerinin internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararları verildi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
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