TÜSTAV’dan sempozyum: Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından ilki 12-13 Kasım 2022’de, İzmir’de düzenlenen 100. Yıl Sempozyumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden değerlendirmeyi hedefliyor.

Sempozyum dizisinin ikincisi 9-10 Aralık 2023 tarihinde Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapılacak.

“Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığıyla yapılacak sempozyum kapsamında Gökhan Atılgan, Ayşe Köse Badur, Fatmagül Berktay, Tanıl Bora, Yaşar Tolga Cora, Nurşen Gürboğa, Ahmet Makal, Aytül Tamer Torun, Ömer Turan, Erol Ülker ve Galip Yalman tarafından sunulacak tebliğler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak.

Sempozyum başlıkları arasında kadınların sol mücadeleye katkıları, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte sol hareketlerin evrimi ve fikirsel gelişimi, kuruluş sürecinde emek süreçleri ve işçi hareketleri öne çıkıyor.

Sempozyumda sonrasında sunulacak tebliğler TÜSTAV - Sosyal Tarih Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacak.

Sempozyumu izlemek için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Katılım ücretsiz olup tüm izleyicilere açıktır.

Detaylı bilgi için:

tustav.org/2023-sempozyum/

(VC)