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HABER
Yayın Tarihi: 3 Haziran 2025 09:40
 ~ Son Güncelleme: 3 Haziran 2025 10:09
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TÜSTAV, Nazım'ın konuşmasını ilk kez yayınladı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, şair Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümünde 1954 yılında yaptığı konuşmanın kaydını yayınladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Berlin'de 1954 yılında düzenlenen Dünya Barış Konseyi Olağanüstü Oturumu'nda yaptığı konuşmanın kaydına ulaştı. Ses kaydı Gökhan Karabacak tarafından kurgulandıktan sonra Youtube'a yüklendi.

Nâzım Hikmet'in Yaşam Öyküsü
Nâzım Hikmet'in Yaşam Öyküsü
2 Haziran 2001
Otobiyografi / Nazım Hikmet
Otobiyografi / Nazım Hikmet
2 Haziran 2001

TÜSTAV'ın Polonya Devlet Arşivi'nde Saygun Gökarıksel'in katkılarıyla ulaştığı ses kaydında Nazım Hikmet Türkiye'nin NATO olan ilişkisini değerlendiriyor:

Türkiye'nin bugünkü idarecileri memleketimi Amerikan harp kuvvetlerine kayıtsız şartsız teslim etmişlerdir. Kara, deniz, hava 
kuvvetlerimiz tamamen Amerikan generallerinin elindedir Türkiye, NATO'ya 21 tümen asker vermiştir. Bütün NATO devletleri taahhütlerini yerine getirseler ancak 40 tümenlik bir kuvvet toplayabilecekler. Gerçekte şimdiye kadar NATO'nun kuvveti 30 tümen kadardır ve bunun 21'ini yani üçte ikisini Türkiye sağlamaktadır. Amerikalılar memleketimde en ağır hava kuvvetlerinin inip kalkabileceği 25 hava üssü kurmuştur.

Bu ölüm faaliyeti devam etmektedir memleketimde atom silahları da stok edilmeye başlanmıştır. Türkiye idarecileri memleketimi yalnız askeri bakımdan değil siyasi bakımdan da Amerikan emperyalizminin maşası haline getirmiştir


Türkiye, Dünya Harbinden sonra Milli Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve bunu zaferle sona erdiren ilk yarı sömürge memlekettir. Sovyetler Birliği'nin maddi ve manevi yardımıyla ihtilaf kuvvetleri denize döküldükten sonra gene aynı yardımla memleketin iktisadi bağımsızlığına da kavuşmaya başlamıştı.

Fakat Türkiye'nin idareci çevreleri Türkiye halkına ihanette gecikmediler ve bu ihanet ik dünya harbi sonunda Türkiye'nin bir Amerikan sömürgesi haline gelmesiyle neticelendi bugün Amerika'nın emriyle Türkiye bütçesinin %60'ı kadarı harp hazırlığına ayrılmıştır.

FİKRET İLKİZ'İN YORUMU
Memleket Nazım Hikmet
7 Haziran 2010
Nâzım Hikmet de Dokumacıydı...
ADNAN GENÇ yazdı
Nâzım Hikmet de Dokumacıydı...
2 Haziran 2008

Konuşmanın tam metnine Youtube sitesinde transkript bölümünden ulaşabilirsiniz

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Nazım Hikmet tüstav
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/yazi/cocuklara-siiri-sevdirecek-kitap-nazim-hikmetin-memleketi-293249
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/haber/nazim-hikmet-in-olum-yildonumune-ozel-sarki-yayinda-245186
DİSK BESTELETTİ, YARIN YAYINLIYOR
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/haber/nazim-hikmet-in-siiri-1-mayis-sarkisi-oldu-242991
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