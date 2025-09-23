ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 16:58
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 17:07
2 dk Okuma

TÜSİAD yöneticilerinin davasında bilirkişi incelemesi kararı

"Cezalandırılmam için öne sürülen gerekçelere baktığımda, savunmama değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamının alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görüyorum."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TÜSİAD yöneticilerinin davasında bilirkişi incelemesi kararı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın 13 Şubat'ta yapılan Genel Kurul’daki konuşmaları nedeniyle yargılandığı dava bugün bugün görülen ikinci duruşmayla devam etti.

"Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle" suçlanan Turan ve Aras, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya avukatları ile birlikte katıldı.

İki isim de geçtiğimiz celsede haklarında 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep eden esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Turan, "Ben konuşmamda iş dünyasına ilişkin ekonomik aktarımlarda bulundum. Konuşmamda kesinlikle halkı yanıltıcı bir bilgi vermedim. Halkımız arasında endişe, panik ve korku yaratacak bir şey söylemedim" dedi.

Aras da "Cezalandırılmam için öne sürülen gerekçelere baktığımda, savunmama değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamının alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görüyorum. Ayrıca ikna edici bir gerekçesi olmaksızın soyut ifadeler ve varsayımlarla cezalandırma talep edildiğini görüyorum. İddianameyle başlayıp esas hakkında mütalaayla devam eden gerekçesizlik halinin suçsuzluğumu ortaya koyduğuna inanıyorum. Konuşmamda derneğin amaçlarını aşan veya aykırı bir durum sözkonusu değildir. Genel Kurula hitap ederek birçok konuya değindim. Konuların tümü ekonomiyle ilgiliydi. Ekonomiyle hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kabul görmüş bilimsel bir gerçekliktir. Bu nedenle kişisel kanaatimi açıklamış olmam derneğin amacına aykırı değildir. Konuşmamın yargıya konu edilen bölümü kişisel değerlendirmelerden ibarettir. Kötü bir niyeti asla barındırmamaktadır. Yargı görevi yapanı etkilemek amacıyla hareket etmediğim gibi toplumda endişe, korku ve panik oluşmasını da kesinlikle amaçlamadım" diye konuştu.

Aras ve Turan üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Aras'ın konuşmasına ilişkin dosyadaki CD'nin, görüntü ve ses incelemesi ile çözümünün yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Konuşmanın yapıldığı genel kurul ve yayımlandığı internet sitesinin herkesin haberinin olabileceği yerlerden olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme duruşmayı 20 Ocak 2026'ya erteledi.

TÜSİAD: Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem
TÜSİAD: Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem
13 Şubat 2025
TÜSİAD yöneticilerine 5 yıla kadar hapis istemi
TÜSİAD yöneticilerine 5 yıla kadar hapis istemi
20 Mayıs 2025

ilgili haberler
TÜSİAD yöneticilerine 5 yıla kadar hapis istemi
20 Mayıs 2025
/haber/tusiad-yoneticilerine-5-yila-kadar-hapis-istemi-307600
TÜSİAD başkanlarına bir dava daha
5 Mayıs 2025
/haber/tusiad-baskanlarina-bir-dava-daha-307125
TÜSİAD’a dava: Orhan Turan ve Ömer Aras’a 5 yıl 3 aya kadar hapis istemi
7 Mart 2025
/haber/tusiada-dava-orhan-turan-ve-omer-arasa-5-yil-3-aya-kadar-hapis-istemi-305211
Tunç: TÜSİAD soruşturmasının Cumhurbaşkanımız ile alakası yok
20 Şubat 2025
/haber/tunc-tusiad-sorusturmasinin-cumhurbaskanimiz-ile-alakasi-yok-304722
TÜSİAD YK Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma
19 Şubat 2025
/haber/tusiad-yk-baskani-turan-ve-yik-baskani-aras-hakkinda-sorusturma-304699
TÜSİAD BAŞKANIN ARKASINDA DURDU
TÜSİAD: Ekonomik kalkınmayı ancak hukuk devletiyle kalıcı hale getirebiliriz"
19 Şubat 2025
/haber/tusiad-ekonomik-kalkinmayi-ancak-hukuk-devletiyle-kalici-hale-getirebiliriz-304674
Özel: Soruşturma TÜSİAD başkanını doğruladı
14 Şubat 2025
/haber/ozel-sorusturma-tusiad-baskanini-dogruladi-304564
TÜSİAD Başkanlarına soruşturma
14 Şubat 2025
/haber/tusiad-baskanlarina-sorusturma-304557
Bakan Tunç’tan TÜSİAD’a: Hukuk çerçevesinde karşılık vereceğiz
13 Şubat 2025
/haber/bakan-tunctan-tusiada-hukuk-cercevesinde-karsilik-verecegiz-304523
TÜSİAD: Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem
13 Şubat 2025
/haber/tusiad-guven-bunalimi-yasiyoruz-bunun-nedeni-coken-sistem-304519
