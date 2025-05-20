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HABER
Yayın Tarihi: 20 Mayıs 2025 16:23
 ~ Son Güncelleme: 20 Mayıs 2025 16:27
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TÜSİAD yöneticilerine 5 yıla kadar hapis istemi

Turan ve Aras’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, Turan ve Aras’ın duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul etti. Bir sonraki duruşma 23 Eylül'de.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
TÜSİAD yöneticilerine 5 yıla kadar hapis istemi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arif Aras, 13 Şubat'ta yapılan genel kurulda yaptıkları konuşma nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı, her iki yönetici için 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Savunma: Mütalaa soyut ve hukuki dayanak yok

Sanık avukatı Naim Karakaya, mütalaanın iddianamenin tekrarı niteliğinde olduğunu belirterek, "Somut delil yok, konuşmalar bağlamından koparılmış" dedi. Savunma için ek süre ve yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Aras: İfade özgürlüğümü kullandım

Duruşmada ilk savunmayı yapan Ömer Arif Aras, yaşamı boyunca hukuka saygılı bir birey olduğunu belirterek, mahkeme önünde bulunmaktan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Aras, konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

“Ekonomi, hukukla şekillenir; siyasetle yönetilir. Depremlerden maden kazalarına kadar birçok olayın ekonomik etkilerinden bahsettim. Amacım bu olaylar üzerinden ekonomik güven ortamını tartışmaktı.”

“Yorum yapmadım, bilgi paylaşmadım”

Aras, savunmasında Bolu Kartalkaya’daki yangın, 6 Şubat depremleri ve Soma maden kazası gibi olaylara konuşmasında yer verdiğini, ancak bunları yalnızca örnek olarak kullandığını söyledi.

“Ne bilgi verdim, ne isim kullandım. Herkesin bildiği olaylar hakkında fikir beyan ettim. Bu konuşmanın suç unsuru taşıdığı kanaatinde değilim.”

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki hukuki süreçlere ve ifade özgürlüğüne dair algılarının ekonomik kararlar üzerinde etkili olduğunu da dile getiren Aras, konuşmasının herhangi bir yargı sürecini etkilemeyi hedeflemediğini kaydetti.

“Yurt dışı yasağı kalksın, beraat istiyorum”

Aras, TÜSİAD sitesinde yayınlanan konuşmanın kendi inisiyatifiyle yayımlanmadığını, bu konuda TÜSİAD’a sorulması gerektiğini söyledi. Ayrıca QNB Finansbank ve QNB Sigorta’daki görevleri nedeniyle hem sağlık gerekçesiyle hem de yurtdışı seyahatleri için konulan yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Turan ve Aras’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, Turan ve Aras’ın duruşmalardan vareste tutulması talebini de kabul etti. Bir sonraki duruşma 23 Eylül'de.

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Ne olmuştu?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, 13 Şubat'taki Dernek Genel Kurulu toplantısındaki konuşmaları nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Aras ve Turan polis eşliğinde evden alınarak ifade vermeye götürüldü. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iki isme yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında 'zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla iddianame düzenledi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
TÜSİAD tüsiad açıklama dava Ömer Aras Orhan Turan
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