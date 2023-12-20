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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2023 15:39
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2023 15:54
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TÜSİAD: Cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmamalı

Yapılan açıklamada, "Eğitim sisteminde çağdaş eğitimle bağdaşmayan konuların gündemde olmasının ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyuştuğunu söylemek mümkün değildir" denildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
TÜSİAD: Cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmamalı
*TÜSİAD Başkanı Orhan Turan

Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" sözlerinin ardından bugün bir açıklama yayınladı. 

TÜSİAD'ın eğitimle ilgili gündem konuları hakkında yaptığı açıklama şöyle: 

Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
Bakan Tekin: Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz
18 Aralık 2023

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye için çağdaş bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız var.

"Müfredatı 21. yüzyıl becerilerine uygun hale getirmek, gençlerimize çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılması ve katma değeri yüksek bir ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Kimseyi geride bırakmadan her bir öğrencinin kaliteli bir eğitime ulaşmasını sağlamak önceliğimiz olmalı. Çağımızda genç kuşaklarımızı ezberciliğe değil eleştirel ve yaratıcı düşünceye dayanan bir eğitimle buluşturmalıyız. Gelecekte özgür düşünen bireylere hem toplumsal yaşamda hem de iş yaşamında her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağız. Kalkınmanın her boyutunda koyduğumuz iddialı hedeflerin gerçekleşmesi de bunu gerektiriyor.

"Ülkemizin bu yöndeki ihtiyacı ve yakın geçmişte yaşanan acı tecrübeler dikkate alındığında cemaat ve tarikatlara eğitim sisteminde yer olmaması gerekir. Eğitim sisteminde çağdaş eğitimle bağdaşmayan konuların gündemde olmasının ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri ile uyuştuğunu söylemek mümkün değildir. Milyonlarca öğrenci, veli, öğretmen, iş, emek, teknoloji dünyası ve akademi gibi çok geniş bir çevreyi etkileyen eğitim alanında bilime dayalı politikalar uygulanması esas olmalıdır.” (AÖ)

TÜSİAD cemaat okulları
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