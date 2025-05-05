TÜSİAD başkanlarına bir dava daha

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşma nedeniyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılmıştı. Her iki isim hakkında 'zincirleme şekinde adil yargılamayı teşebbüs' suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandı.

İlk iddianamede, haklarında basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması vardı. Yeni iddianamede, Turan ve Aras'ın içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulundukları öne sürüldü.

Mahkeme her iki iddianameyi de kabul edip, iki dosyayı birleştirdi. Turan ve Aras'ın duruşması 20 Mayıs'ta görülecek.

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Turan ve Aras'ın konuşmalarındaki Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla, depremlerle ve İliç'teki maden faciası, kayyum atamaları, tutuklamalara ilişkin eleştirel ifadeleri "devam eden soruşturmalarda adil yargılanma ilkesi ve hukukun üstünlüğüne uymama" diye tanımlandı.

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İddianamede neler yer aldı?

Turan ve Aras'ın sözlerine ilişkin iddianamede şunlar yer aldı:

-düşünce ve ifade özgürlüğü açıklama sınırları aşıldı

-sözleri haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil

-hukuksuzluk ve güven problemi olduğuna ilişkin kamu barışını bozan bilgiler verdiler

-hukuki konularda yargı görevlerini yapanları manipüle etmek amacıyla gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgiler verdiler

-toplumun barış esasına dayalı hukuki güvenlik zemininde ülkede yaşadıklarına dair duyguyu zedelediler

-algı oluşturmaya çalıştılar

Para cezası talebi

Aras ve Turan'ın 'zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, Turan ve Aras'ın İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen ve haklarında zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen dava dosyasıyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle aynı mahkemeye gönderildi.

(AB)