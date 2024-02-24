TÜSİAD Başekonomisti: Yılbaşından beri fiyat artışları beklenenden çok daha şiddetli

Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından “2024 yılında Türkiye Ekonomisi” konferansında konuşan TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonla mücadelede halen iç talep tarafında yeterince soğuma olamadığının altını çizdi.

Etkinlikte alanında uzman konuşmacılar 2024 yılı Türkiye Ekonomisine dair öngörü ve beklentilerini paylaştılar.

Merkez Bankası faizi değiştirmedi, yüzde 45’te sabit bıraktı

TÜSİAD Başekonomisti Öztok- Altınsaç, Türkiye'nin geldiği noktada sadece para politikası ile enflasyonu çözmenin tam olası olmadığını söyledi.

Altınsaç daha kapsamlı bir iktisadi politika ihtiyacı olduğuna değindi. Öte yandan, yılbaşından itibaren gördüğümüz fiyat artışlarının beklenenden çok daha şiddetli olduğunu ve TCMB’nin var olan politika duruşu ile 2024 sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 36’ya erişmesinin bir miktar zor olacağını da belirtti.

Öztok- Altınsaç şöyle devam etti:

“Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşmeyecek, çünkü içeride talep hâlâ çok şiddetli. Görüyoruz ki ocak ayında aralık ayında göre daha yüksek bir talep var. Servis enflasyonunda yaşadığımız hareketlilik maalesef iç talebin Merkez Bankası’nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını gösteriyor. Bu noktada sadece Merkez Bankası’nın politikaları yeterli değil. Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bana kalırsa geçen yılın temmuz ve ağustos ayları kaybedildi. Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı." (AÖ)