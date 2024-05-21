TÜSES: Sandığa gitmeyenlerin İBB Başkanlığı seçim sonucuna etkisi olmadı

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 31 Mart 2024 İstanbul Seçim Analizi Raporunu yayınladı.

Rapora göre sandığa gitmeyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna etkisi olmadı.

Yani AKP seçmeninin tamamı sandığa gitmiş olsaydı da İstanbul’da seçimi Ekrem İmamoğlu kazanacaktı.

İstanbul’da 14 Mayıs 2023 seçiminde oy kullanan 1 milyon 268 bin kişi 31 Mart 2024 seçiminde sandığa gitmedi ve katılımdaki düşüş yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu seçmenlerin yaklaşık 850 bini iktidar bloğundaki partilere, yaklaşık 400 bini ise muhalefet bloğundaki partilere oy veren seçmenlerden oluştu.14 Mayıs’ta iktidar bloğuna oy veren yaklaşık 200 bin seçmen, 31 Mart’ta oyunu İmamoğlu’na verdi. Bu oyların önemli kısmı Cumhur ittifakına oy vermiş seçmenlerden geldi.