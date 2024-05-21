TÜSES: Sandığa gitmeyenlerin İBB Başkanlığı seçim sonucuna etkisi olmadı
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) 31 Mart 2024 İstanbul Seçim Analizi Raporunu yayınladı.
Rapora göre sandığa gitmeyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucuna etkisi olmadı.
Yani AKP seçmeninin tamamı sandığa gitmiş olsaydı da İstanbul’da seçimi Ekrem İmamoğlu kazanacaktı.
İstanbul’da 14 Mayıs 2023 seçiminde oy kullanan 1 milyon 268 bin kişi 31 Mart 2024 seçiminde sandığa gitmedi ve katılımdaki düşüş yaklaşık yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu seçmenlerin yaklaşık 850 bini iktidar bloğundaki partilere, yaklaşık 400 bini ise muhalefet bloğundaki partilere oy veren seçmenlerden oluştu.14 Mayıs’ta iktidar bloğuna oy veren yaklaşık 200 bin seçmen, 31 Mart’ta oyunu İmamoğlu’na verdi. Bu oyların önemli kısmı Cumhur ittifakına oy vermiş seçmenlerden geldi.
Öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:
- "İktidar partileri ve/veya iktidara yakın partiler bloğundan muhalefet bloğuna geçişler olurken, muhalefet bloğundan iktidar bloğuna geçiş görünmüyor ve bu nedenle Cumhur İttifakı İktidarını Destekleyen Partiler Bloğu eriyor.
- Özellikle muhalefet bloğunda, aynı blok içerisinde olup birbirine muhalefet eden partileri kendi muhalif seçmenleri cezalandırırken, oylar muhalefetin lokomotif partisi olan CHP’de toplanıyor.
- CHP bu seçimde Türkiye ittifakı söylemi ile büyük bir başarı kazanmakla birlikte büyük bir sorumluluğun da altına girmiş durumda. Çünkü daha önce kendisine oy veren geleneksel seçmen profili artık daha da çeşitlendi.
- İktidarın topyekûn tüm kurum ve yapılarıyla yüklendiği İstanbul seçimlerinin kazanılması CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun kesinlikle çok büyük bir başarısıdır.
- CHP’nin 31 Mart 2024 seçim başarısı muhalif blok içindeki 14 Mayıs 2023 küskünlerinin de tekrar umutlanmasını ve kazanılmasını sağlama olasılığı çok yüksek."
(AÖ)