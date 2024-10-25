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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 11:36
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TUSAŞ saldırısını PKK üstlendi

PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Merkezi, saldırının “Ölümsüzler Taburu” tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
TUSAŞ saldırısını PKK üstlendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ankara’da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerine yönelik saldırıyı PKK’nin askeri kanadı Halk Savunma Merkezi (Hêzên Parastina Gel/HPG) üstlendi.

HPG’nin Telegram kanalında yayımlanan yazılı açıklamada, saldırının “Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi” tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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Saldırıyı gerçekleştirenlerin Mine Sevjin Alçiçek (Asya Alî) ve Ali Örek (Rojger Hêlîn) olduğunu belirten HPG, “Uzun bir süre önce planlanıp başarıyla uygulanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur” dedi.

TUSAŞ’ın “askeri bir hedef” olduğunu savunan HPG, “Belli bir süreden bu yana gerilla güçlerimizin yürüttüğü taktik yaklaşımı zayıflığa yoran kesimlerin yanıldıklarını pratikte çarpıcı bir biçimde gösteren bu eylem, özellikle bu konuda yanılgılı yaklaşıma sahip olan kesimlere de bir cevaptır” ifadelerini kullandı.

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‘Öcalan’ mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajına da değinen HPG, “Ancak dört yılı aşkın bir zaman ardından ilk kez Rêber Apo’dan sıcak bir mesajın kamuoyuna yansıması tüm gerilla güçleri için sevindirici ve dikkate alınması gereken bir durumdur. Bu, ayrıca gelişmelere göre değerlendirilecek bir husustur” dedi.

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
PKK HPG TUSAŞ saldırısı
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