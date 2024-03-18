TÜSAD: Nüfus yaşlanıyor, ileri yaşlara yönelik sağlık hizmetleri iyileştirilmeli

Yaşlıların sağlık ve sosyoekonomik ihtiyaçlarının karşılanması, onlara hak ettikleri değerin verilmesi ve saygının gösterilmesi amacıyla her yıl 18-24 Mart tarihleri arasında “Yaşlılara Saygı Haftası” olarak ilan edildi.

Bu özel gün dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Geriatri Çalışma Grubu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusun artmaya devam edeceğini belirtirken, şimdiden ona göre gerekli sağlık düzenlemelerinin yapılması gerektiğini vurguladı.

TÜSAD, artması öngörülen yaşlı nüfusun solunum sağlığının önemine vurgu yaparak, “Yaşlanma sürecinde tütün ürünlerinden ve hava kirliliğinden uzak durulmalı, sağlıklı beslenmeye ve uygun egzersiz programlarını yapmaya çalışılmalı” çağrısında bulundu.

Yaşlı nüfus artıyor

Doktor: Serap Duru

Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, yaşlı nüfusun 2050'ye kadar toplam nüfusun yüzde 16'sına, yani yaklaşık 1,6 milyar kişiye yükseleceğini vurgulayan TÜSAD Geriatri Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Serap Duru, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “2060'a kadar dünyadaki nüfusun yüzde 22’sinin, yani yaklaşık 2,1 milyar kişinin yaşlı bireyler olacağı öngörülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'deki 65 yaş ve üstü kişilerin oranı yüzde 12,9, 2040 yılında da yüzde 16,3 olacağı tahmin ediliyor.”

Sağlıklı yaşam bir halk

Duru, dünyadaki yaşlı popülasyonda akciğer sağlığının özellikle COVID-19 pandemisinden sonra önem kazandığını belirterek, şu hatırlatmaları yaptı:

“Yaşlanma süreci, bedensel ve zihinsel değişimleri beraberinde getiriyor. Yaşlanma, bireylerin sağlık durumlarını birçok yönden etkiliyor. Yaşlanma süreciyle birlikte solunum fonksiyonları değişiyor ve birçok yaşlı birey akciğer ile ilgili sorunlarla karşılaşabiliyor. Akciğer sağlığını korumak için yaşlı bireylerin düzenli doktor kontrollerine gitmeleri, tütün ve tütün ürünleri ve hava kirliliğinden kaçınmaları, sağlıklı beslenme düzenlerini ve kendilerine uygun egzersiz programlarını sürdürmeleri hayati önem taşıyor.”

Duru, yaşlı bireylerin toplumun temel taşları olduğunu ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İleri yaştaki bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri temel bir haktır. İçinde bulunduğumuz Yaşlılara Saygı Haftası da toplumu yaşlı bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına dair bilinçlendirmek için bir fırsat. TÜSAD olarak, yaşlı bireylere sağlık hizmeti sunarken haklarına ve saygınlığına özel bir önem verilmesinin ve onlara yönelik sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamanın önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.”

TÜSAD hakkında

Göğüs hastalıkları alanında ülkemizin ilk bilimsel meslek kuruluşu olarak 22 Haziran 1970 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), halen Türkiye genelindeki 5,000’e yakın üyesi ile “halkın akciğer sağlığını korumak” amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplumsal ve mesleki eğitimi, araştırmaları destekleyerek halk sağlığının korunmasına yönelik faaliyetler yürüten TÜSAD, “Tükenmeyen nefesle” sloganı ile 53 yıllık geçmişinde 45 ulusal kongre, sayısız bilimsel toplantı, sempozyum, iki dünya kongresi ile bilinçlendirme ve farkındalık projelerine imza attı.

(EMK)