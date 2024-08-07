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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 15:33
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 15:56
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TÜRSAB, Rekabet Kurulu’na gitti: Pahalı tatilin sebebi tekelci acentalar

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya "Tek yetkili olarak otellerden oda kapatan büyük acenta ve dijital mecralar yüzde 30-40 komisyon oranıyla çalışıyor. Bu tekelci yapının kırılması, herkesin her tesisi satabilmesi gerek. O zaman fiyatlar en az yüzde 25-30 ucuzlar" dedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
TÜRSAB, Rekabet Kurulu’na gitti: Pahalı tatilin sebebi tekelci acentalar

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), pahalı tatilin sebebi olarak tekel olan acentaleri gösterdi, Rekabet Kurulu'na başvurdu. Otellerde ‘tek yetkililiğin’ durdurulmasını istedi.

Konuyla ilgili bianet’e konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, ‘tek yetkili olarak otellerden oda kapatan büyük acenta ve dijital mecraların yüzde 30 ile yüzde 40 komisyon oranıyla çalıştığının bilgisini verdi. Otellerin de maliyet hesaplarını ve fiyatlarını acentalerin verdiği teklife göre belirlediğini söyledi.

“Tekelci yapının kırılması, herkesin her tesisi satabilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyen Bağlıkaya, bunun önüne geçilmesi durumunda komisyon oranının yüzde 10’lara düşeceğini anlattı. “Fiyatlar en az yüzde 25-30 ucuzlar, insanlar daha uygun fiyatla tatil yapma imkanı bulur” diye konuştu. Ardından şöyle devam etti:

Tur operatörü otele diyor ki ‘Türkiye’de benden başka kimse senin otelini satamaz’. Buna karşılık ön ödeme yapıyor, doluluk garantisi veriyor. Hal böyle olunca o oteli tekel olan acentadan başkası satamıyor.

Şimdi herhangi bir acentayı arayıp herhangi bir otelden rezervasyon yaptırmayı deneyin. ‘Biz yapamayız, şu acentadan yapmanız lazım’ diyeceklerdir. Oteli arayıp rezervasyon yaptırmaya çalışırsanız da sizi anlaştığı acentaye yönlendirecektir.

Piyasanın önemli bir bölümünü birkaç tane acenta kontrol ediyor. Böyle olur mu bu iş? Türkiye’de 15 bin acenta var. Bu sistemin, tekelciliğin kırılması lazım. Telekcilik kırıldığı anda fiyatlar yüzde 25-30 düşer.

Rekabet Kurumu’na başvuru yaptık, tekelciliğe mani olmasını istedik. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. Yasal olarak münacatlarımızı yapıyoruz, tespitlerimizi aktarıyoruz. Bundan sonrası Rekabet Kurumu’nun işi.

(HA)

Turizm tatil
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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