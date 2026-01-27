ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:24 27 Ocak 2026 13:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 13:36 27 Ocak 2026 13:36
Okuma Okuma:  2 dakika

TÜRSAB, Booking’den sonra Airbnb’nin de yasaklanmasını istedi

booking.com yasağının ardından Airbnb ve 9 platform daha hedefte. TÜRSAB’ın yeni erişim engeli hamlesi, “tüketici yararı mı, rekabetin tasfiyesi mi?” tartışmasını yeniden canlandırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TÜRSAB, Booking’den sonra Airbnb’nin de yasaklanmasını istedi
Fotoğraf: Firuz Bağlıkaya / linkedin.com

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralarında Airbnb’nin de yer aldığı çok sayıda yurt dışı merkezli çevrim içi rezervasyon sitesi hakkında hukuki süreç başlattı.

TÜRSAB, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement’e erişimin engellenmesini istedi.

Kuruluş, geçmişte rezervasyon hizmeti sunan booking.com’u da Türkiye’den erişime engelletmişti.

TÜRSAB konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1618 sayılı Kanun’u gerekçe göstererek turizmde satış, pazarlama ve rezervasyon faaliyetlerinin yalnızca TÜRSAB üyesi acentalara ait olduğunu savundu.

Birlik, küresel platformların “tüketiciye kolaylık sağladığı aldatmacasıyla” pazarı kontrol ettiğini öne sürdü ve bu sitelerin tüketiciler için Türkiye’de hukuki muhatap bulundurmadığını kaydetti.

“Bu portallar seyahat acentalarına karşı haksız rekabet fiilini işlemektedir.” dedi ve şunu ekledi:

“TÜRSAB olarak; seyahat acentalarına karşı oluşturulan haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak, devlet makamlarımızın denetiminden muaf olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve temsil ettiğimiz seyahat acentalarının haklarını korumak amacıyla söz konusu portallara erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız.”

Amaç rekabeti mi ortadan kaldırmak?

TÜRSAB’ın 10 rezervasyon sitesine karşı açtığı dava beraberinde “Amaç tüketiciyi mi korumak” yoksa “Rekabeti mi ortadan kaldırmak” sorusunu beraberinde getiriyor.

booking.com TÜRSAB’ın talebiyle erişime engellendiği 2017'den beri Türkiye’de ve Türkiye’den kullanılamıyor. Ancak yurtdışından Türkiye’ye rezervasyon yapabilmek mümkün. Türkiye’deki kullanıcılar ise yurtdışında konaklayacak olsalar dahi booking.com’a erişemiyor.

booking.com yasağının ardından tüketiciler daha pahalı, daha az şeffaf ve çoğu zaman daha sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kaldı.

Bu durumu eleştirenler, erişim engellerinin kayıt dışılığı ortadan kaldırmadığını, aksine kullanıcıları VPN gibi dolaylı yollara ittiğini hatırlatıyor. Tüketici dernekleri, “rekabeti yasaklamak yerine düzenlemek” gerektiğini söylüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
türsab airbnb booking
ilgili haberler
Airbnb işletmecileri yeni yasal düzenleme hakkında ne düşünüyor?
7 Kasım 2023
/haber/airbnb-isletmecileri-yeni-yasal-duzenleme-hakkinda-ne-dusunuyor-287486
Airbnb yasası Resmî Gazete’de
2 Kasım 2023
/haber/airbnb-yasasi-resmi-gazetede-287314
Airbnb’den 20 bin Afganistanlı mülteciye ev
24 Ağustos 2021
/haber/airbnb-den-20-bin-afganistanli-multeciye-ev-249243
Booking Sitesinin Türkiye Faaliyetleri Durduruldu
30 Mart 2017
/haber/booking-sitesinin-turkiye-faaliyetleri-durduruldu-184993
"Mülteciler İçin Airbnb" Avrupa'da Yayılıyor
2 Eylül 2015
/haber/multeciler-icin-airbnb-avrupa-da-yayiliyor-167305
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Airbnb işletmecileri yeni yasal düzenleme hakkında ne düşünüyor?
7 Kasım 2023
/haber/airbnb-isletmecileri-yeni-yasal-duzenleme-hakkinda-ne-dusunuyor-287486
Airbnb yasası Resmî Gazete’de
2 Kasım 2023
/haber/airbnb-yasasi-resmi-gazetede-287314
Airbnb’den 20 bin Afganistanlı mülteciye ev
24 Ağustos 2021
/haber/airbnb-den-20-bin-afganistanli-multeciye-ev-249243
Booking Sitesinin Türkiye Faaliyetleri Durduruldu
30 Mart 2017
/haber/booking-sitesinin-turkiye-faaliyetleri-durduruldu-184993
"Mülteciler İçin Airbnb" Avrupa'da Yayılıyor
2 Eylül 2015
/haber/multeciler-icin-airbnb-avrupa-da-yayiliyor-167305
Sayfa Başına Git