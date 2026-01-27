TÜRSAB, Booking’den sonra Airbnb’nin de yasaklanmasını istedi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralarında Airbnb’nin de yer aldığı çok sayıda yurt dışı merkezli çevrim içi rezervasyon sitesi hakkında hukuki süreç başlattı.

TÜRSAB, mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla Airbnb, Expedia, GetYourGuide, Viator, Isango, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com ve Musement’e erişimin engellenmesini istedi.

Kuruluş, geçmişte rezervasyon hizmeti sunan booking.com’u da Türkiye’den erişime engelletmişti.

TÜRSAB konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1618 sayılı Kanun’u gerekçe göstererek turizmde satış, pazarlama ve rezervasyon faaliyetlerinin yalnızca TÜRSAB üyesi acentalara ait olduğunu savundu.

Birlik, küresel platformların “tüketiciye kolaylık sağladığı aldatmacasıyla” pazarı kontrol ettiğini öne sürdü ve bu sitelerin tüketiciler için Türkiye’de hukuki muhatap bulundurmadığını kaydetti.

“Bu portallar seyahat acentalarına karşı haksız rekabet fiilini işlemektedir.” dedi ve şunu ekledi:

“TÜRSAB olarak; seyahat acentalarına karşı oluşturulan haksız rekabetin önüne geçilmesini sağlamak, devlet makamlarımızın denetiminden muaf olarak gerçekleştirilen hukuka aykırı faaliyetleri önlemek ve temsil ettiğimiz seyahat acentalarının haklarını korumak amacıyla söz konusu portallara erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açmış bulunmaktayız.”

Amaç rekabeti mi ortadan kaldırmak?

TÜRSAB’ın 10 rezervasyon sitesine karşı açtığı dava beraberinde “Amaç tüketiciyi mi korumak” yoksa “Rekabeti mi ortadan kaldırmak” sorusunu beraberinde getiriyor.

booking.com TÜRSAB’ın talebiyle erişime engellendiği 2017'den beri Türkiye’de ve Türkiye’den kullanılamıyor. Ancak yurtdışından Türkiye’ye rezervasyon yapabilmek mümkün. Türkiye’deki kullanıcılar ise yurtdışında konaklayacak olsalar dahi booking.com’a erişemiyor.

booking.com yasağının ardından tüketiciler daha pahalı, daha az şeffaf ve çoğu zaman daha sınırlı seçeneklerle karşı karşıya kaldı.

Bu durumu eleştirenler, erişim engellerinin kayıt dışılığı ortadan kaldırmadığını, aksine kullanıcıları VPN gibi dolaylı yollara ittiğini hatırlatıyor. Tüketici dernekleri, “rekabeti yasaklamak yerine düzenlemek” gerektiğini söylüyor.

(HA)