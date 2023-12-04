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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 14:23
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2023 14:55
5 dk Okuma

ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ

Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek

Urfa'da Özak Tekstil işçilerinin sekiz gündür devam eden direnişini bianet'e anlatan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, "Kolluk kuvvetleri, valiliğin emriyle bizzat patronun suçlarına ve grev kırıcılığına alet oluyor" dedi.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/04/turkmen-hukuksuzluk-son-bulana-kadar-direnisimiz-surecek.jpeg
Fotoğraf: BİRTEK-SEN/X

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçiler, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçileri engellemek için fabrikanın bulunduğu sokağı bariyerlerle kapatan jandarma, BİRTEK-SEN Örgütlenme Uzmanı Deniz Kar’ı gözaltına aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da işçilere destek için alandaydı. Şenyaşar, “Özak Tekstil emekçilerinin haklı taleplerini her türlü baskı ve engellemeye rağmen savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Fabrika önüne gitmeleri engellenen BİRTEK-SEN üyesi işçiler, fabrikaya ‘grev kırıcı’ olarak yeni işçi alımı yapıldığını “Eğer bu fabrikanın hak arayan işçileri giremiyorsa, kimse girmeyecek. Grev kırıcılar da girmeyecek” dedi ve fabrikaya çıkan bazı yolları kapattı.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Özak Tekstil işçilerinin sekiz gündür devam eden direnişini ve bugün yaşananları bianet’e anlattı.

“Kadın işçilere çok ciddi baskı ve mobbing var”

Özak Tekstil’de çalışan 700 işçiden yaklaşık 500’ünün bir ay kadar önce, fabrikada yetkili sendika olan Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’e üye olduklarını belirten Türkmen, şunları söyledi:

“Öz İplik-İş Sendikası 6-7 yıldır bu fabrikada yetkili ama bu süre içinde yüzlerce işçi tazminatsız işten atıldı ve yüzlerce işçi mobbinge, baskıya, tehdide uğradı. Özellikle kadın işçilere yönelik çok ciddi baskı ve mobbingler var. Kadın işçileri zorla 20 saate varan mesailere bırakıyorlar. Gecenin 2’sine, 3’üne kadar çalıştırılıyorlar ve daha önce pek çok kadın işçinin içerideki yöneticiler tarafından tacize ve tehdide uğradığı, özel hayatlarıyla tehdit edildiğine dair pek çok şikayet var elimizde. Bugüne kadar içeride yapılan bütün bu haksızlıklara karşı içerideki yetkili sendika işleri temsil etmek yerine hep patronla birlikte hareket etti. Sendika ayrıca burada daha önce iki toplu iş sözleşmesi imzaladı. Ancak işçilerin tamamı burada asgari ücretle ya da asgari ücretin 500 TL üstünde çalışıyorlar ve sendikanın nasıl bir sözleşme yaptığına dair bir tek işçinin bile bilgisi yok. Sözleşmenin maddelerini bile bilmiyorlar. Ve işçiler de bu sendikal anlayışa karşı istifa ederek kendi özgür iradeleriyle anayasal olan sendika seçme özgürlüğü hakkını kullanarak sendikamıza üye oldular.”

“Fabrikada sorgu odası kuruldu”

Mehmet Türkmen, Özak işçilerinin BİRTEK-SEN’e üye olmalarının ardından Özak işçilerine yönelik baskı ve tehditlerin arttığını belirterek, “Öz İplik-İş Sendikası’nın fabrika içindeki odası ve insan kaynakları resmen sorgu odasına dönüştürüldü. Sendika temsilcileri ve fabrika yöneticilerinin özellikle kadın işçileri tek tek bu odaya çağırıp baskıyla, tehditle, zorla istifa ettirip zorla Öz İplik-İş’e üye yapmaya zorladılar” dedi.

27 Kasım’da BİRTEK-SEN üyesi bir işçinin işten atıldığını ve bunun üzerine işçilerin iş bırakma eylemine başladığını belirten Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 500 işçi arkadaşımızla beraber sekiz gündür direnişimizi sürdürüyoruz. Bu direniş başladıktan sonra da sendika olarak daha ilk saatlerde fabrikaya gelerek yöneticilerle görüşmek istedik. Sendika değiştirme baskısının ve kadın işçilere uygulanan mobbingin son bulması, işten atılan kadın arkadaşımızın işe geri alınması talebiyle görüşmek istedik. Ama hiçbir şekilde bizimle görüşmediler.”

Valiliğin eylem yasağı kararı

“Direnişimizin üçüncü günü (29 Kasım) patronun ricasıyla Urfa Valiliği kent genelinde eylem yasağı kararı aldı. Bunu somut olarak biliyoruz, çünkü fabrika müdürü özel olarak bunun için valiliğe gitti” diyen Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yasağın gerekçesi her ne kadar başka türlü ifade edilse de bütün Urfa halkı biliyor ki Özak işçilerinin haksızlığa ve baskılara karşı hak arama eylemini engellemek için patronun isteğiyle getirildi. Ve bu yasak kararı alındıktan hemen sonra direnişin üçüncü gününde çok sert bir müdahaleye uğradık. İşçi arkadaşlarımız jandarma tarafından darp edildi. Ben ve iki sendika temsilcisi arkadaşımız gözaltına alındık.”

Türkmen, direnişin dördüncü gününden (30 Kasım) itibaren fabrikanın bulunduğu sokağa giriş ve çıkışların jandarma tarafından bariyerlerle kapatıldığını ve işçilerin fabrika önüne gitmesine izin verilmediğini kaydetti.

Yasak bitti, engellemeler sürüyor

Urfa Valiliği’nin 29 Kasım’dan 2 Aralık’a kadar süren eylem yasağı kararının sona ermesinin ardından dün (3 Aralık) kent merkezinde kitlesel bir basın açıklaması yaptıklarını belirten Türkmen, bugün de fabrika önüne gidişlerinin jandarma tarafından engellendiğini söyledi.

“Yasağın hangi hukuki gerekçeye dayandığına dair yazı tebligat istedik. Hiçbir açıklama yapmadılar” diyen Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fabrikanın asıl işçilerini engelliyorlar ama gözümüzün önünde fabrika yöneticilerinin verdiği listeye ve talimata göre grev kırıcı işçileri içeri sokmaya çalışıyorlar. Biz de buna engel olmak istedik. Madem yasak o zaman kimseyi sokmayın. Çünkü bu kolluk kuvvetlerinin valiliğin emriyle bizzat patronun suçlarına ve grev kırıcılığına alet olması demek. Biz buna da engel olmak istediğimizde burada müdahaleye uğradık. Sendika uzmanı arkadaşımız Deniz Kar gözaltına alındı ve hala bırakılmadı. Biz de fabrikaya çıkan iki sokakta oturma eylemine başladık. Bu hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek.”

“Levi’s da buradaki hak ihlallerinden sorumlu”

Mehmet Türkmen, Özak Tekstil’in Levi’s markası için üretim yaptığını belirterek, “Levi’s da buradaki bütün hak ihlallerinden sorumlu ama şu ana kadar hiçbir şekilde bu hukuksuzluğa müdahale etmediler. O yüzden sizin aracılığınızla bütün Türkiye kamuoyunu, Özak işçilerinin haklı mücadelesine destek veren herkesi Levi’s mağazalarının önünde dayanışma eylemi yapmaya çağırıyoruz” dedi.

(VC)

birtek-sen mehmet türkmen urfa Urfa Özak Tekstil işçileri
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
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Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor....

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde (Tarih), lisansüstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi’nde (Tarih) “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı tez ile tamamladı. 2013’ten beri gazetecilik yapıyor. Sendika.Org ve T24’te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023’ten bu yana bianet yazı işleri müdürü.

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