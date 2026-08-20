Türkiye’yle gerilimi tırmandıran Netanyahu’ya muhalefetten tepki

İsrail ordusunun 18 Ağustos sabahı Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Suriye’nin Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na düzenlediği saldırı, İsrail iç siyasetinde de yoğun tepkilere yol açtı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra yaptığı açıklamada, Türkiye’yi Suriye’de güneye doğru genişleyecek bir askerî konuşlanmaya karşı uyardıklarını belirterek, “Güneye doğru inerek bizi tehdit edecek bir Türk askerî yığınağına müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

The Times of Israel’in haberine göre, Netanyahu, ‘Ebu Zuhur’ saldırısını da “Mesajımız yerine ulaştı ancak anlaşılan o ki duymamışlar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık” sözleriyle açıkladı.

İsrail'in 'Ebu Zuhur' saldırısı ne anlama geliyor?

Katz: “İsrail’in kararlılığını sınamaya kalkışmayın”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da etiketleyerek şunları yazdı:

@RTErdogan, Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan’ın, İsrail’e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail’in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur.

Barak, Lapid ve Golan’dan Netanyahu’ya tepki

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu’yu Türkiye’yle gerilimi tırmandırırken “pervasız ve aptalca” davranmakla suçladı.

Barak, Netanyahu’nun yaklaşan genel seçim öncesinde “kamuoyunda kaygıyı körüklemeye” çalıştığını öne sürdü.

“Türkiye, İran ya da Esad’ın Suriyesi değil” diyen Barak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’yle aramızda çözülemeyecek, hafifletilemeyecek ya da uzun vadede ertelenemeyecek hiçbir stratejik sorun yok. Bu sorunlar, ABD’yle koordinasyon halinde ve Washington’ın Türkiye ile Suriye üzerindeki nüfuzundan yararlanılarak yürütülecek gizli temaslar yoluyla çözülebilir. Netanyahu tamamen raydan çıktı.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid ise X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Ebu Zuhur’ saldırısının ‘haklı’ olduğunu savunmakla birlikte, Netanyahu hükümetinin Türkiye politikasını eleştirdi.

Türkiye’nin özellikle Suriye’de İsrail açısından tehdit oluşturduğunu öne süren Lapid, “Bölgesel bir güçle doğrudan çatışmaya girmeden önce, en azından gerilimi düşürmenin mümkün olup olmadığını görmeye çalışmalıyız” dedi.

Lapid, İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerine sınır koyması gerektiğini savunurken, “gereksiz felaketleri engelleyecek bir çatışma önleme mekanizması” kurulması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Yair Lapid/X

İsrail’in eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da ‘Ebu Zuhur’ saldırısı nedeniyle Netanyahu hükümetine tepki gösterdi.

Golan, saldırıyı “Türkiye’yle çatışmaya sürükleyen tehlikeli ve provokatif bir adım” olarak nitelendirirken, bunun başta ABD olmak üzere İsrail’in müttefikleriyle arasındaki ayrılığı da derinleştirdiğini söyledi.

Netanyahu’nun askerî gücü bir kez daha siyasi hesaplarla kullandığını savunan Golan, “İsrail bunun bedelini güvenliğiyle ödüyor” dedi.

Fotoğraf: Yair Golan/X

(VC)