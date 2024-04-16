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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 11:44
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Türkiye’nin yeşil karnesi: 76 ülke içinde 63. sırada

Türkiye’nin ekolojik açıdan "sınıfta kaldığı" rapor, 76 ülkenin/bölgenin sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir geleceğe yönelme derecesini ölçüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye’nin yeşil karnesi: 76 ülke içinde 63. sırada
Fotoğraf: Diyar Saraçoğlu / bianet

Maden ocakları, Akbelen Ormanı, Kanal İstanbul Projesi, koruma alanı sınırları içerisindeki koylara otel inşaatları gibi sık sık çevre tahribatları ile gündeme gelen Türkiye'nin “yeşil karnesi” uluslararası göstergelere göre de iyi değil.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Technology Review tarafından yayımlanan “Yeşil Gelecek Endeksi 2023” raporunda Türkiye 76 ülke içinde 63. sıra ile sonlarda yer aldı.

Endeks, 76 ülkenin ekonomilerinin yenilenebilir enerji, inovasyon ve yeşil politikalara yatırım yoluyla temiz enerji, sanayi, tarım ve topluma yönelme derecesini ölçüyor.

Değerlendirme

Endeks, şu beş kategorinin değerlendirmeleri yer alıyor: Karbon salımı, iklim politikası, enerji geçişi, temiz inovasyon, yeşil toplum.

Euronews’te yer alan habere göre, 76 ülkeden oluşan sıralamaya bakıldığında Türkiye’nin yeşil karnesinin birçok Afrika ve Asya ülkesinden kötü durumda olduğu ortaya çıkıyor. Nijerya, Etiyopya, Angola, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti; Türkiye’den daha yüksek puana sahip.

Türkiye’nin beş ana kategorideki sıralaması ise şöyle:

  • Karbon salımı: 73
  • İklim politikası: 69
  • Enerji geçişi: 12
  • Temiz inovasyon: 23
  • Yeşil toplum:43

“Türkiye’de havası temiz kent yok”

Öte yandan, hava kirliliği konusunda faaliyet gösteren İsviçre firması IQAir tarafından derlenen hava kalitesi verilerine göre, geçtiğimiz yıl takip edilen 134 ülke ve bölgeden yalnızca 10'u yaygın hava kirliliği konusundaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) standartlarına ulaşabilirken bu yıl, bu sayı yediye düştü. 

Rapora göre, Türkiye genelinde hava kirliliği DSÖ standart değerlerinin dört katı olarak ölçülüyor.

Depremden etkilenen kentlerde ise bu değerler 7,5 kata kadar yükseldi. Deprem bölgesinde hava kirliliği, enkaz tozu ve ısınmak için ateş yakılması gibi nedenlerle ulusal limitlerin üstüne çıktı. DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz kent yok. (TY)

yeşil gelecek endeksi türkiye'de çevre tahribatları Akbelen Ormanı Türkiye'de hava kirliliği
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/haber/iklim-davasinda-turkiye-dahil-32-avrupa-ulkesi-insan-haklari-ihlalinden-yargilaniyor-285518
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