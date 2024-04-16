Türkiye’nin yeşil karnesi: 76 ülke içinde 63. sırada

Maden ocakları, Akbelen Ormanı, Kanal İstanbul Projesi, koruma alanı sınırları içerisindeki koylara otel inşaatları gibi sık sık çevre tahribatları ile gündeme gelen Türkiye'nin “yeşil karnesi” uluslararası göstergelere göre de iyi değil.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Technology Review tarafından yayımlanan “Yeşil Gelecek Endeksi 2023” raporunda Türkiye 76 ülke içinde 63. sıra ile sonlarda yer aldı.

Endeks, 76 ülkenin ekonomilerinin yenilenebilir enerji, inovasyon ve yeşil politikalara yatırım yoluyla temiz enerji, sanayi, tarım ve topluma yönelme derecesini ölçüyor.

Değerlendirme

Endeks, şu beş kategorinin değerlendirmeleri yer alıyor: Karbon salımı, iklim politikası, enerji geçişi, temiz inovasyon, yeşil toplum.

Euronews’te yer alan habere göre, 76 ülkeden oluşan sıralamaya bakıldığında Türkiye’nin yeşil karnesinin birçok Afrika ve Asya ülkesinden kötü durumda olduğu ortaya çıkıyor. Nijerya, Etiyopya, Angola, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti; Türkiye’den daha yüksek puana sahip.

Türkiye’nin beş ana kategorideki sıralaması ise şöyle:

Karbon salımı: 73

İklim politikası: 69

Enerji geçişi: 12

Temiz inovasyon: 23

Yeşil toplum:43