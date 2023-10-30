Türkiye’nin ve "Dünyanın Kadın, Barış ve Güvenlik" karnesi

Dünyanın dört bir yanında, sağlık krizleri, şiddetli çatışmalar, siyasi huzursuzluk ve iklim değişikliği ekonomik zorlukları artırmış, sosyal altyapıları tahrip etmiş ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini büyüttü.

Kadın haklarının ilerletilmesi, tüm insani kalkınma ve refahın merkezinde yer alırken, daha barışçıl bir dünya tasavvuru, inşası ve güçlendirilmesi için hayati önem taşıyor.

2017’den bu yana dördüncü kez yayınlanan 2023/24 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi, 177 ülkeyi kadınların kadının statüsü açısından puanladı.

Türkiye 99. sırada

Sonuçlar, dünya genelinde kadınların statüsündeki ciddi eşitsizliklerin altını çiziyor. WPS Endeksi bir bütün olarak bize kadınların barış ve güvenliğine ilişkin evrensel bir vizyonun desteklenmesi ve sürdürülmesinde tam kapsayıcılık, adalet ve güvenliğin temel önemde olduğunu hatırlatıyor.

Türkiye bu endekste 177 ülke arasında 99. sırada yer alıyor. Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya Doğu ülkeleri arasında sınıflandırılan Türkiye, eğitim ve toplumsal güvenlik kategorilerinde ise bu ülkeler arasında son sırada.

Bu yılki Endeks’te yer alan 5 önemli bulgu şöyle:

1) Danimarka, listenin son sırasındaki Afganistan’ın üç katından daha fazla puan alarak bu yıl birinci sırada yer alıyor.

2) WPS Endeksi, ülkeleri küresel kalkınma, iklim değişikliğine hazırlık, dayanıklılık ve barış açısından sıralayan diğer bazı endekslerle güçlü bir korelasyona sahip.

3) Ülke sınırları içerisinde, birçok ülkenin kadınların statüsüne ilişkin göstergeleri farklılık gösteriyor.

4) Kadınlara yönelik siyasi şiddet dünya genelinde giderek artıyor ve kadınların siyasete katılımını ve kadın liderliğini engelliyor.

5) Bu yıl Endeks’in üçüncü bölümü, çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki kadınların deneyimlerine dikkat çekiyor ve Kolombiya ve Etiyopya’ya ilişkin analizleri derinlemesine inceliyor.

Endeksin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(EMK)