Türkiye’nin Suriye’de öldürdüğü gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin kimdir?

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Gazetecileri silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlediği saldırıda öldürdü.

Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da en son Mezopotamya Ajansı ve Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu. Ancak kariyeri Türkiye’den birçok haber merkeziyle kesişti.

Nazım Daştan

Nazım Daştan, 27 Ağustos 1992’de Ağrı Diyadin’in bir köyünde dünyaya geldi. Liseye kadar burada okuduktan sonra 2011'de üniversite sınavını kazandı. Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümüne gitti.

Üniversitede okurken Kürt medyasıyla tanıştı. 2012’de Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA) muhabir olarak gazeteciliğe başladı.

2014’te IŞİD saldırıları başlayınca Rojava’ya geçti. Afrin’de, ardından Kobanê’de çatışmaları takip etti. Aynı yıl IŞİD’li militanlar ile TSK askerlerinin yan yana gelip tokalaşmasını ve sohbetlerini kayda aldı.

2015’te sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak Silopi’ye gitti. Haberleriyle burada yaşanan ihlallere mercek tuttu.

2016’da mesleki faaliyetlerini sürdürürken Antep’te gözaltına alındı. ‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla tutuklandı. 5 ay hapis tutuldu. Serbest bırakılınca tekrar gazeteciliğe geri döndü. Önce Suruş’a ardından Kobanê'ye geçti.

Afrin’de 21 sivilin yaşamını yitirdiği bombardımanda yaralanan bir aileye ilişkin fotoğrafıyla 26. Musa Anter Gazetecilik Ödülü’nü kazandı. Şengal'de IŞİD’in katliamdan kurtulanların anlatımına dayanan, 73 adlı kısa belgeseli çekti.

Son olarak 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonrası yaşanan gelişmeleri dünyaya duyuruyordu.

Daştan'ın yaptığı bazı haberleri şöyleydi:

Cihan Bilgin

Cihan Bilgin, 27 Ekim 1995’te Mardin Midyat’ta doğdu. 2014’te Kürt medyasıyla tanıştı. Aynı yıl Diyarbakır’da Azadîya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını yapmaya başladı.

Aralık 2017’de Kobane’ye geçti. Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nda (ANHA) muhabirlik yapmaya başladı. O tarihten bugüne kadar da ANHA’da Suriye’nin kuzeyinde savaş ve çatışmalar dahil birçok olayı takip etti.

Bilgin’in haberlerinden bazı örnekler şöyle:

(HA)