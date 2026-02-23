ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 23.02.2026 09:49
 SG: Son Güncelleme: 23.02.2026 09:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nden güvenlik uyarısı: Acil durum hattı duyuruldu

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nden güvenlik uyarısı: Acil durum hattı duyuruldu
Fotoğraf: AA

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin kartellere yönelik operasyonlarının ardından bazı eyaletlerde artan şiddet olayları üzerine, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir güvenlik duyurusu yayımladı. Büyükelçilik, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes ve Zacatecas eyaletlerinde yaşanan son olayların dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan Türk vatandaşlarının:

·Mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları,

·Güvenliklerine azami özen göstermeleri,

· Yerel makamların uyarı ve yönlendirmelerini yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca acil durumlar için Büyükelçiliğe +52 55 7917 7785 numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

Meksika'da kartel lideri El Mencho öldürüldü
Meksika'da kartel lideri El Mencho öldürüldü
Bugün 08:14
Kartel lideri öldürüldü, Meksika’da şiddet dalgası büyüdü
Kartel lideri öldürüldü, Meksika’da şiddet dalgası büyüdü
Bugün 08:28

Nemesio Oseguera Cervantes CJNG
