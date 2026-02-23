Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nden güvenlik uyarısı: Acil durum hattı duyuruldu

Meksika’da federal güvenlik güçlerinin kartellere yönelik operasyonlarının ardından bazı eyaletlerde artan şiddet olayları üzerine, Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği Türk vatandaşlarına yönelik önemli bir güvenlik duyurusu yayımladı. Büyükelçilik, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes ve Zacatecas eyaletlerinde yaşanan son olayların dikkatle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan Türk vatandaşlarının:

·Mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları,

·Güvenliklerine azami özen göstermeleri,

· Yerel makamların uyarı ve yönlendirmelerini yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Ayrıca acil durumlar için Büyükelçiliğe +52 55 7917 7785 numaralı hattan 24 saat ulaşılabileceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları takip etmelerinin önemine dikkat çekti.

Meksika'da kartel lideri El Mencho öldürüldü

Kartel lideri öldürüldü, Meksika’da şiddet dalgası büyüdü

(EMK)