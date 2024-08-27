"Türkiye’nin bütün fırın işçileri örgütlensin"

Diyarbakır’da fırın işçileri 14 saati aşan çalışma saatlerine, sigortasız çalıştırılmaya ve izin haklarının gasbedilmesine karşı verdikleri mücadeleyi değerlendirmek üzere dün (26 Ağustos) Bahattin Demircan Taziye Evi’nde Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak ile bir araya geldi.

İşçiler, oluşturdukları komisyon aracılığıyla temel üç talep belirledi: Çalışma saatlerinin düzenlenmesi, sigortalı ve sendikalı olmak.

Yüzlerce fırın işçisinin katıldığı toplantının ardından DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak ve Amed Fırın İşçileri Komisyonu Sözcüsü Adem Demir bianet’e konuştu.

DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Olcay Ozak, Diyarbakırlı fırın işçilerinin örgütlenme sürecini şöyle anlattı:

"6 Şubat depremlerinin öncesinde fırın işçileri düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve zorlu çalışma koşullarına karşı Dağkapı Meydan’da eyleme çıktı. İnsanca yaşam ve çalışma koşulu talep ettiler. Ardından sendikamızla birlikte üç-dört maddelik bir protokol hazırladık ve Fırıncılar Odası bunu imzaladı; fakat depremden sonra süreç biraz aksadı.

"Şimdi bir an evvel bu protokolün hayata geçmesini istiyoruz. Dün tekrar bunun için buluştuk ve işçilerin taleplerini dinledik. Başta Diyarbakırlı fırın işçileri olmak üzere mücadele eden fırın işçilerinin yanlarında olacağız ve birlikte yürüyeceğiz."

“Fırıncılar 1800’lü yılların koşullarında çalışıyor”

Yaşanan depremin ardından taleplerini tekrar dile getiren işçiler ile bir araya gelen Ozak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aradan geçen 1,5 yıllık sürecin ardından işçi arkadaşlarımızın ücretlerden önceki talebi uzun çalışma saatlerinin insanca koşullara çekilmesi. 14 saat çalışıyor fırın işçileri. Bir işçiyi bu kadar uzun çalıştırma yasal değil. Ülkemizde haftalık çalışma saati 45 olarak belirlenmiştir. Ancak fırın işçileri bunun çok çok uzağında. 1800’lü yılların koşullarındaymış gibi çalışıyorlar. Daha da acı olanı fırın işçilerinin yaklaşık yüzde 80'i sigortasız çalışıyor.

"21. yüzyıl diyoruz, yapay zekâ diyoruz, ilerleme diyoruz, gelin bakın ki işçiler sigortasız ve kayıt dışı çalışıyorlar. Bu yüzden çalışma saatlerinin düşürülmesi, sigorta ve yine anayasal hak olan sendikalaşma hakkı için işçiler bir araya geldi ve sendikamızda örgütlendiler. Dün akşam yaptığımız toplantıda da işçiler ne çocuklarını görebildiklerini ne de sosyal bir aktivite yapabildiklerini anlattı. İzinleri yok. Haftanın yedi günü çalışıyorlar."

13-14 saatlik çalışma süreleri

Amed Fırın İşçileri Komisyonu Sözcüsü Adem Demir ise Diyarbakırlı fırıncıların sorunlarının çözümü için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Oluşturdukları komisyondan söz eden Demir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz bir komisyon oluşturduk. Bu yola başlarken ne yapabiliriz diye tartıştık, konuştuk. İşin içinde olduğumuz için sıkıntıları da iyi biliyoruz. İnşaatta, tekstilde, devlette çalışma saatleri 8 saatken biz 13-14 saat çalışıyoruz. Bu kadar çalışmaya sağlık güvencemiz bile yok. Komisyon toplantısında 3 madde belirledik. İlki anayasal hak olan sendika, ikincisi çalışma saatlerinin düzenlenmesi, son olarak da sigortalı işçi olmak. Bakın biz 2024 yılında bu temel haklar için mücadele ediyoruz.

"14 saat çalışma ve sigortasızlık patronun işine geliyor. Fırıncılar Odası da patronlarla ters düşmek istemiyor. Diyarbakır’da 45 derece sıcakta fırınlarda çalışan insanlar bayılıyor, hasta oluyor, hastaneye bile gidemiyorlar. Bizler taleplerimiz yerine getirilene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek tek bütün fırınları dolaşıp taleplerimizi işçilere aktaracağız ve herkesin bizimle birlikte ‘insanca çalışmak için’ örgütlenmesini isteyeceğiz. Türkiye’nin her yerinde bizim gibi koşullarda çalışan binlerce fırın işçisi var, biz örnek olmak istiyoruz. Türkiye’nin bütün fırın işçileri örgütlensin, haklarını arasın." (ED/TY)