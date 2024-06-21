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HABER
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 12:26
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 12:46
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Türkiyeli şirketler, İsrail'le ticaret yasağını Yunanistan üzerinden deldi

Türkiye'nin istatistiklerinde İsrail ile ticaret Mayıs’ta 4 milyon dolar düzeyinde kaldı. Ancak İsrail'in verisinde bu 116 milyon dolar. Veriler ve iş insanları resmi yasağa rağmen Türkiye menşeili ürünlerin Yunanistan üzerinden İsrail'e gönderildiğini söylüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiyeli şirketler, İsrail'le ticaret yasağını Yunanistan üzerinden deldi

Türkiye, İsrail’le ticareti durdurma kararından kaçmanın yolunu Yunanistan’da buldu. Şirketler, mallarını İsrail'e ihraç etmek için Yunanistan limanlarını kullanmaya başladı.

Middle East Eye’den (MEE) Ragıp Soylu’nun haberine göre Türkiye İsrail'e Mayıs’ta sadece 4 milyon dolar değerinde mal ihraç etti. Bu bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 99’luk düşüş demek.

Ancak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre bu dönemde Türkiye’nin Yunanistan'a ihracatı yüzde 71 arttı ve 219 milyon dolardan 375 milyon dolara yükseldi.

Habere göre Yunanistan'a ihracatın artması, Türkiye'nin mallarını bu ülke üzerinden İsrail'e gönderdiğini gösteriyor. İşletmeler Türkiye'ye yakınlığı ve İsrail'e nispeten daha ucuz nakliye seçenekleri nedeniyle Yunanistan'ı tercih ediyor.

Haberde ismi verilmeyen bir iş insanı, "İsrail makamları Türk şirketlerinden malları Yunanistan üzerinden yeniden ihraç etmeleri için menşe şahadetnamelerini değiştirmelerini bile istemiyor çünkü bu maliyetleri daha da arttıracak. İsrail, daha önce İbranice etiketli ürünlere öncelik veriliyordu, ancak şu an ticaret ambargosundan önce sipariş edilenler de dahil olmak üzere her türlü mal İsrail'e gönderiliyor” dedi.

Haberde ismine yer verilmeyen bir başka iş insanı ise malların Yunanistan üzerinden gönderilmesine rağmen İsrail istatistiklerinde hala Türkiye'den ithalat olarak kaydedildiğini söyledi.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) verileri bu nedenle Türkiye’nin verilerinden farklı. CBS’ye göre İsrail Mayıs ayında Türkiye'den 116 milyon dolar değerinde mal ithal etti. Bu rakam geçen yılın aynı ayındaki 377 milyon dolarlık ithalata kıyasla yüzde 69'luk bir düşüşe işaret ediyor.

Türkiyeli iş insanlarına göre bu paralel ticaret birkaç ay daha devam edebilir. Ancak İsrailli şirketler hızla Mısır, İspanya ve İtalya gibi diğer ülkelerdeki alternatif tedarikçilere yöneliyor. Hatta Türkiye İsrail pazarını kaybetmekle karşı karşıya.

(HA)

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/haber/bds-turkiye-israil-le-serbest-ticaret-anlasmasi-feshedilsin-295790
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/haber/bds-turkiye-den-israil-e-tam-ve-suresiz-boykot-cagrisi-294926
"GAZZE’YE YARDIM GİRİŞİ SAĞLANINCAYA KADAR"
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/haber/turkiye-israil-le-tum-ticareti-durdurdu-294895
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/haber/metin-cihan-acikladi-ticaret-bakanligi-nin-israil-ile-ticareti-kisitlama-aciklamasi-gercegi-yansitmiyor-294260
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/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-israille-ticaret-filistine-ihanettir-294081
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/haber/turkiye-54-urun-grubunun-israil-e-ihracatini-kisitlama-karari-aldi-294048
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