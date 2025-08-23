ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2025 11:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2025 11:41
2 dk Okuma

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar erkek fotoğrafçıları ve sanatçıları ifşa ediyor

Dayanışma ağı Susma Bitsin: “Modeli/oyuncuyu manipüle ederek kendine istismar alanı yaratan bu erkekleri tanıyoruz, bu sistemi biliyoruz.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Türkiyeli kadın ve LGBTİ+’lar yaklaşık bir haftadır sosyal medya hesapları üzerinden erkek fotoğrafçıları ifşa ediyor.

Paylaşılan açıklamalarda, bazı fotoğrafçıların sektördeki güçlerini de kullanarak kadın ve LGBTİ+’ları taciz ettikleri, rızaları dışında nü (çıplak) fotoğraflarını paylaştıkları ve cinsel saldırıda bulundukları beyan edildi.

Şu ana dek 20’den fazla erkek fotoğrafçı ve sanatçı ifşa edildi.

İfşalar yalnızca fotoğrafçılarla sınırlı kalmadı, kültür-sanat camiasına da yayıldı.

Kadın ve LGBTİ+’ların beyanlarında müzisyenler, sinemacılar ve editörler de yer almaya başladı. Bazı kurum ve müzisyenler, hakkında onlarca beyan bulunan erkeklerle ilişkisini kestiğini ve birlikte çalışmayı sonlandırdıklarını duyurdu.

İfşa edilen isimlerin birçoğunun ünlülerin fotoğrafçısı olması nedeniyle, beyanlarını paylaşanlara çok sayıda sanatçı da destek verdi. Destek verenler arasında öne çıkan isimlerden biri sanatçı Nazan Öncel oldu.

Susma Bitsin’den açıklama

Gelişmelerin ardından sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında çalışan kadınların oluşturduğu dayanışma ağı Susma Bitsin dün (22 Ağustos) yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ifşaların önemine dikkat çekilerek şöyle dendi:

Son günlerde birkaç fotoğrafçının ifşasıyla başlayan ve hayatta kalanların cesaretiyle büyüyen ifşaları takip ediyoruz. Failleriyle yüzleşme cesaretini bulan bütün kadınlara ve LGBTİ+’lara dayanışma ile sarılıyoruz. Henüz konuşmaya hazır hissetmeyen başka pek çok hayatta kalan olduğunu da biliyor, onlara inanıyor ve hepsi için burada olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Kameranın, kadınların ve LGBTİ+’ların bedenini nesneleştiren bakışına sektörümüzden de oldukça aşinayız. Fotoğrafçılık mesleğinin beraberinde getirdiği sınırları netleşmemiş yaratım alanında modeli/ oyuncuyu manipüle ederek kendine istismar alanı yaratan bu erkekleri tanıyoruz, bu sistemi biliyoruz.

Sahip olduğu maddi ve manevi imkanlarla, sosyal ağlarıyla ve yakalanmadan yıllarca birçok kadını istismar etmenin verdiği cüretle hareket eden erkeklere hatırlatırız ki:

Hiç ifşa olmadım sananlarınızın isimlerini biliyoruz.
Zaman geçti, unutuldum zannedenlerin isimlerini hatırlatıyoruz.
Yaptırımsızlıktan cesaret alanlarınızın bedel ödemesi için feminist dayanışma yakanızı bırakmayacak.

Ne zaman ifşa olacağınızı düşünerek korkun. Hiçbir eyleminiz yanınıza kalmayacak. Kadınlar susmadı, susmayacak.

(TY)

erkek şiddeti cinsel taciz Cinsel saldırı erkek fotoğrafçılar kadının beyanı susma bitsin
