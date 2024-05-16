Türkiye’den ve Yunanistan’dan yazarlar “Can Yücel” için bir araya geliyor

Uluslararası Rodos Yazarlar ve Çevirmenler Merkezi'nden Dionysia Nancy Tryposkoufi, Rodos Belediyesi Kültürel Faaliyetler Dairesi Başkanı Eleftheria Binikou, Rodos Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı George Toppos ile eşi Katerina Kosta “Can Yücel için Rodos” ve “Edebiyat bağlantılarını kurmak” konulu konuşmalar yapıp, şiirler okuyacak.

24 Mayıs'ta saat 15.00'de Datça Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek "Can Yücel Şiiri ve Poetikası" başlıklı etkinlikte, Yunan konuklara Türk yazarlar Halim Yazıcı, Bora Ercan ve Sencer Başat eşlik edecek.

Didem Kasal, Suavi, Özgür Kıyat, Müfide İnselel gibi isimlerin de sahne alacağı festivalde, “Çok bi’ Çocuk Şenliği” isimiyle yapılan çocuk etkinlikleri de geniş yer bulacak.

Bu yıl “Göç” teması üzerinden şekillenen festivalde iki oturumdan oluşan bir panel de gerçekleştirilecek. Birinci oturumda toplumsal, siyasal ve tarihsel açıdan göç teması Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik “Kürt Göçü ve Toplumsal Barış”, Doç .Dr. Didem Danış Şenyüz “ Türkiye’de Yeni Göçler ve Birlikte Yaşam”, Dr. Lülüfer Körükmez “Uluslararası Göç Hareketinde Kadınlar” başlıklarında sunumlarıyla; ikinci oturum ise kültürel açıdan göçün masaya yatırılacağı Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt “Göçün ve Göçmenliğin Müzikal İfadesi”, Dr. Nilay Yılmaz “ Çocuk Edebiyatında Göç”, Şair/Yazar Bircan Çelik ise “Göç ve Sürgün Edebiyatının İç Mekandan Dış Mekana Yansıyan Kimlik Sorunu” başlıklarındaki sunumlarına ev sahipliği yapacak.

Latife Tekin’in “romancılık” serüvenin başlangıç noktası olan unutulmaz ilk romanı “Sevgili Arsız Ölüm” üzerine yapılacak olan söyleşide yazara M. Özgür Mutlu ve Sencer Başat eşlik edecek.

Ressam İbrahim Çiftçioğlu, Can Yücel Kültür Sanat Festivali'nde farklı bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. "Meşk ve Sâbi.” 50 şairden 50 şiir.

Murat Yazar’ın “Biz Mülteciler”, Kerem Yücel’in “Misafir” başlıklı fotoğraf sergileri ve ayrıca Can Çınar’ın derlediği “HerBoydan Şiir Sergisi” izlenebilecek.

Şiir dinletilerinden, tiyatroya kadar pek çok sanat aktivitesinin gerçekleşeceği festival 23-26 Mayıs tarihleri arasında meraklılarını Datça’ya çağırıyor.

Datça Kültür Sanat Dayanışması tarafından geleneksel hale getirilen Can Yücel Kültür Sanat Festivali Datça halkının imecesiyle gerçekleşiyor.

Festivalde ticari bir amaç güdülmüyor ve tüm etkinlikler ücretsiz yapılıyor.

(EMK)