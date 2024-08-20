Türkiye’den ‘Süper Ay’ manzaraları
"Süper Mavi Dolunay" olarak da isimlendirilen dolunay; İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bingöl, Çorum gibi kentlerde belirgin bir şekilde görüntülendi.
Süper Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın noktasındayken (yerberi) dolunay ya da yeni ay evresinde bulunması durumunda meydana gelen bir astronomik olay.
Süper Ay terimi popüler bir terim ve 1979'da astrolog Richard Nolle tarafından bulundu.
Bu durumda Ay, normalde olduğundan daha büyük ve parlak görünür. Ay'ın yörüngesi eliptik olduğu için, Dünya'ya olan mesafesi sürekli değişir.
Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktaya perigee (yerberi), en uzak olduğu noktaya ise apogee (yeröte) denir.
NASA’nın sitesinde yer alan bilgilere göre, bir Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya yeröte noktasındaki dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Ancak bu fark çıplak gözle bakıldığında çok belirgin olmayabilir.
(TY)