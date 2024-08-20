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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 10:02
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Türkiye’den ‘Süper Ay’ manzaraları

Birçok kentte akşam saatlerinde beliren “Süper Ay” gökyüzü meraklılarına etkileyici görüntüler sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye’den ‘Süper Ay’ manzaraları
İstanbul, Galata Kulesi, Fotoğraf: AA

"Süper Mavi Dolunay" olarak da isimlendirilen dolunay; İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Bingöl, Çorum gibi kentlerde belirgin bir şekilde görüntülendi.

Görseli Büyüt
Anıtkabir, Ankara.
Anıtkabir, Ankara.

Süper Ay, Ay'ın yörüngesi Dünya'ya en yakın noktasındayken (yerberi) dolunay ya da yeni ay evresinde bulunması durumunda meydana gelen bir astronomik olay. 

Görseli Büyüt
Antep.
Antep.

Süper Ay terimi popüler bir terim ve 1979'da astrolog Richard Nolle tarafından bulundu. 

Görseli Büyüt
Bingöl.
Bingöl.

Bu durumda Ay, normalde olduğundan daha büyük ve parlak görünür. Ay'ın yörüngesi eliptik olduğu için, Dünya'ya olan mesafesi sürekli değişir. 

Görseli Büyüt
İzmir Saat Kulesi.
İzmir Saat Kulesi.

Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktaya perigee (yerberi), en uzak olduğu noktaya ise apogee (yeröte) denir.

Görseli Büyüt
Trabzon.
Trabzon.

NASA’nın sitesinde yer alan bilgilere göre, bir Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya yeröte noktasındaki dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Ancak bu fark çıplak gözle bakıldığında çok belirgin olmayabilir.

Görseli Büyüt
Van.
Van.
Görseli Büyüt
Ankara.
Ankara.
Görseli Büyüt
Antalya.
Antalya.
Görseli Büyüt
Aydın.
Aydın.
Görseli Büyüt
Antep.
Antep.

(TY)

süper ay dolunay NASA
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