Türkiye’den ‘Süper Ay’ manzaraları

NASA’nın sitesinde yer alan bilgilere göre, bir Süper Ay sırasında Ay, Dünya'ya yeröte noktasındaki dolunaydan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Ancak bu fark çıplak gözle bakıldığında çok belirgin olmayabilir.