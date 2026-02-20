Türkiye’den Gazze için ‘asker ve polis eğitimi’ mesajı

Üyeleri arasında Türkiye’nin de bulunduğu Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında dün (19 Şubat) Washington’da yapıldı.

Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, Ortadoğu’daki çatışmalardan Gazze’deki “yeniden inşa” sürecine dek birçok başlığa değindi.

Türkiye adına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre Fidan, kısaca şöyle dedi:

Şu anda Gazze’nin yeniden inşası ve imarı söz konusu ve bu yapılırken Gazze’deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önemli. Bunlar için bir başlangıç bütçesine ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum. Taraflar kabul ederse Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermek konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Biz aslında şu mesajı veriyoruz, ister insani yardım olsun, ister Gazze’nin yönetimi olsun, ister İstikrar Gücü’ne katkı olsun bütün bu alanlarda her türlü katkı vermeye hazırız. Müsait olan her alanda biz hiç beklemeden katkımızı veriyoruz.

Uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor, hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek gerekiyor. Aksi takdirde tekrar katliamlara, açlığa ve sefilliğe dönme durumu var Gazzeli kardeşlerimiz açısından. Burada esas olan, Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka götürecek temel hizmet unsurlarında ciddi bir yenilenmeye ve kapasiteye ihtiyacı var. Burada her şey yok edilmiş ve yıkılmış durumda. Bu kapasitenin ayağa kalkması için bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var. Polis gücüne eğitim verme konusunda bizim taahhüdümüz var. Aslında umutlu olmak için neden çok. Özellikle umarız nükleer dosyada bir neticeye ulaşılır. Ancak diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz. Bu askeri hareketlilik devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden karar verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı bunu da yakından takip ediyoruz.