Türkiye’den Ermenistan'daki nükleer santralin kapatılması girişimi

Türkiye, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin kullanım ömrünün dolması ve güvenlik riski oluşturması nedeniyle santralin kapatılması için uluslararası girişimlerine devam ettiğini duyurdu.



Türkiye'nin Iğdır kentine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Güç Santrali ile ilgili yurttaşların, parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna, santralin oluşturduğu risklere karşı önlem alınması talebiyle başvuruda bulunuldu.

Iğdır'daki tehlike

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, komisyonun yanıtında, Iğdır'da radyasyon acil durum planı oluşturulduğu ve Türkiye'nin, santralin kapatılması gerektiği konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunduğu vurgulandı.

Komisyon başvuruyu, bu konuda çalışma yürüten bakanlık, kurum ve kuruluşların verdiği bilgiler üzerinden yanıtladığını belirtti.



Yanıtta ayrıca Iğdır'daki sınır köylerinde bilgilendirme çalışmaları yapıldığı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak iyot tabletleri temin edilerek gerekli yerlerde dağıtımının ve depolanmasının sağlandığı anlatılan yanıtta, kentte icra edilen tatbikatla bir radyasyon acil durumu senaryosu için yerel düzeyde yürütülecek faaliyetlerin canlandırıldığı bilgisine de yer verildi.

Akkuyu NGS Öte yandan, uzmanların tüm uyarlarına rağmen Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurulumu devam ediyor.



20 milyar dolarlık tesisin Rusya tasarımı SSSYER-1200 reaktörlerle donatılan dört güç ünitesi eş zamanlı inşa ediliyor. 2022’de birinci güç ünitesinin reaktör soğutma boru hattının (RSBH) kaynak işlemleri tamamlanan santrale, 27 Nisan 2023'te de “ilk yakıt çubuğu getirildiği” söylenerek resmî statü verildi.

(TY)