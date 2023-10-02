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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 16:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2023 10:40
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Türkiye’den Ermenistan'daki nükleer santralin kapatılması girişimi

Türkiye, Iğdır sınırına 16 kilometre uzaklıkta bulunan Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Güç Santrali’nin kapatılması için devreye girdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/turkiyeden-ermenistan-daki-nukleer-santralin-kapatilmasi-girisimi.jpg
Görsel: Wikimedia

Türkiye, Ermenistan'daki Metsamor Nükleer Santrali'nin kullanım ömrünün dolması ve güvenlik riski oluşturması nedeniyle santralin kapatılması için uluslararası girişimlerine devam ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin Iğdır kentine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Güç Santrali ile ilgili yurttaşların, parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna, santralin oluşturduğu risklere karşı önlem alınması talebiyle başvuruda bulunuldu.

Iğdır'daki tehlike

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, komisyonun yanıtında, Iğdır'da radyasyon acil durum planı oluşturulduğu ve Türkiye'nin, santralin kapatılması gerektiği konusunda uluslararası topluma çağrıda bulunduğu vurgulandı.

Komisyon başvuruyu, bu konuda çalışma yürüten bakanlık, kurum ve kuruluşların verdiği bilgiler üzerinden yanıtladığını belirtti.

Yanıtta ayrıca Iğdır'daki sınır köylerinde bilgilendirme çalışmaları yapıldığı, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak iyot tabletleri temin edilerek gerekli yerlerde dağıtımının ve depolanmasının sağlandığı anlatılan yanıtta, kentte icra edilen tatbikatla bir radyasyon acil durumu senaryosu için yerel düzeyde yürütülecek faaliyetlerin canlandırıldığı bilgisine de yer verildi.

Akkuyu NGS

Öte yandan, uzmanların tüm uyarlarına rağmen Mersin’in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) kurulumu devam ediyor.

20 milyar dolarlık tesisin Rusya tasarımı SSSYER-1200 reaktörlerle donatılan dört güç ünitesi eş zamanlı inşa ediliyor.

2022’de birinci güç ünitesinin reaktör soğutma boru hattının (RSBH) kaynak işlemleri tamamlanan santrale, 27 Nisan 2023'te de “ilk yakıt çubuğu getirildiği” söylenerek resmî statü verildi.

(TY)

Türkiye akkuyu nükleer santral Ermenistan
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“Türkiye'nin nükleer enerji macerası anlaşılmaz ve anlamsız”
12 Nisan 2023
/haber/turkiye-nin-nukleer-enerji-macerasi-anlasilmaz-ve-anlamsiz-277197
Soçi öncesi: Beş maddede Akkuyu Nükleer Santral krizi
4 Ağustos 2022
/haber/soci-oncesi-bes-maddede-akkuyu-nukleer-santral-krizi-265421
Fukuşima'nın 11. yılı: Dünya hala nükleer tehditler altında
11 Mart 2022
/haber/fukusima-nin-11-yili-dunya-hala-nukleer-tehditler-altinda-258978
JOSEF HASEF KILÇIKSIZ YAZDI
Tortu tarih ve felaketleri
25 Temmuz 2020
/yazi/tortu-tarih-ve-felaketleri-227986
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