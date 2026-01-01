Türkiye’den Çin’e vize muafiyeti

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik önemli bir seyahat adımı attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Çin vatandaşlarına vize muafiyeti uygulaması getirildi.

Karar Resmi Gazete’de "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Umuma Mahsus Pasaport Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması" başlığıyla yayımlandı.

Buna göre, Çin'in umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Türkiye, Çinli turistler için en hızlı büyüyen turizm pazarı konumunda. 2024’te 400 binden fazla Çinli turist Türkiye'yi ziyaret etti. Bu da bir önceki yıla oranla yüzde 65'lik bir artış anlamına geliyor.

Ancak vize muafiyeti Çin tarafından karşılıklı uygulanmıyor. Umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Çin’e seyahat edebilmek için vize almak zorunda.

(HA)