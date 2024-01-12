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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 09:43
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Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL’lik ‘fidanlık tesisi’ hibesi

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması” Resmî Gazete'de yayımlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL’lik ‘fidanlık tesisi’ hibesi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye ile Azerbaycan arasında Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nda tek millet, iki devlet anlayışı esas alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, anlaşmada iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin artırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken, anlaşmayla "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilke ve hibeler de düzenlendi.

Fidanlık tesisi projesi hakkında

Türkiye ​Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tesis, Azerbaycan-Karabağ-Cebrayıl'da kurulacak

Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Azerbaycan adına Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre; Türkiye tarafından sağlanan 250 milyon TL’lik hibe, projenin finansmanında kullanılacak.

Proje maliyetinin 250 milyon TL'den az olması halinde Azerbaycan kalan bakiye üzerinde hak iddia edemeyecek.

Yürürlüğe giren hibe anlaşması altında finanse edilecek projeye ait yapım işlerini yürütecek müteahhitlik firması, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan benzer işlerin ihalelerinde yeterlilik alabilen Türkiye menşeili veya en az yüzde 51 hissesi Türkiye firmasına ait olan Azerbaycan-Türkiye ortaklığı firmaları arasında 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar çerçevesinde gerçekleştirilecek ihale süreci ile belirlenecek. (TY)

türkiye-azerbaycan karabağ Azerbaycan hibe anlaşması
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