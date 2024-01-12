Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL’lik ‘fidanlık tesisi’ hibesi

Türkiye ile Azerbaycan arasında Ankara'da 25 Aralık 2023'te imzalanan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, bugün Resmî Gazete'de yayımlandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşması"nda tek millet, iki devlet anlayışı esas alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, anlaşmada iki ülke arasındaki "mevcut kardeşlik ve dostluk" ilişkilerinin artırılması ve pekiştirilmesi amacıyla tarafların anlaştığı vurgulanırken, anlaşmayla "Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi" projesine yönelik temel ilke ve hibeler de düzenlendi.