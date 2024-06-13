Türkiye’den 2 üniversite THE'nın sıralamasında ilk 100'de

Dünya üniversitelerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve yarattıkları etki açısından değerlendiren Times Higher Education Impact Rankings (Yüksek Öğrenim Etki Sıralaması) sonuçları açıklandı.

THE, 2024 yılında 125 ülke ve bölgeden toplam 2 bin 152 üniversiteyi araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört alanda ve 17 göstergede değerlendirdi.

Genel sonuçlara göre; Türkiye’den 2 üniversite ilk 100 de, 4 üniversite ilk 200 de ve 8 üniversite ilk 300’de yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 34., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 88. sırada yer alarak ilk 100’e girdi.

"Türkiye, Dünyadaki Üniversiteler Sıralamasında İlk 1000'e Bile Giremeyecek"

İlk 100’de yer alan İTÜ ve ODTÜ ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi sıralamada 101-200 bandında yer alarak ilk 200’de yer alan 4 Türkiye üniversitesi oldu.

Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi de sıralamada 201-300 bandında yer aldı.

İlk 1000’de yer alan üniversite sayısı ise 42 oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı | İlk 100’de Türkiye yok

Söz konusu göstergelerden üçünde Türkiye üniversiteleri dünyada ilk 10’a girdi. İTÜ “Nitelikli Eğitim” (Erken yaşlara ve hayat boyu öğrenmeye katkıda bulunma ve kapsayıcı eğitim taahhüdü) kategorisinde 5. sırada yer alırken, Abdullah Gül Üniversitesi “Yoksulluğa Son” (Açlıkla ilgili araştırma, gıda sürdürülebilirliği üzerine öğretim ve kampüste ve yerelde gıda israfı ve açlıkla mücadele taahhüdü) kategorisinde 5., “İklim Eylemi” (iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir geleceğin teşvik edilmesi taahhüdü) kategorisinde 7. oldu.

Sıralamada Western Sydney Üniversitesi dünya genelinde en iyi üniversite olurken, Avustralya genel kategoride ilk 10'da dört üniversite ile en fazla üniversiteye sahip ülke oldu. Avustralya’yı ikişer üniversite ile İngiltere ve Kanada izledi. İngiltere 25 üniversite ile ilk 100'de en fazla üniversiteye sahip ülke oldu.

(RT)