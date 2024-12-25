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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 10:40
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Türkiye’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen Noel ayinleri, barış ve birlik çağrılarıyla kutlandı. İstanbul'dan Mersin'e, Hatay'dan Ankara'ya kiliselerde ilahiler söylendi, İncil’den bölümler okundu ve dualar edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Türkiye’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul, Ankara, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinde dün gece Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

İstanbul’daki ayinde Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde ilahiler söylendi ve İncil’den bölümler okundu. Kiliselerde mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de ayin düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Noel, Hıristiyan dünyasında İsa peygamberin doğumunun kutlandığı önemli bir dini bayram. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanır; ancak bazı Ortodoks kiliselerinde (örneğin Rusya ve Ermenistan) Jülyen takvimine göre 7 Ocak'ta da kutlanabilir. Noel, Hıristiyanlık inancına göre Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişi olarak kabul edilir ve bu olay, insanlık için büyük bir kurtuluş anlamı taşır. 

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan yurttaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan yurttaşlar mum yakıp dua etti.

Ankara

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Azize Tereza Kilisesi'nde de Noel ayini düzenlendi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Noel'in temeli nereden geliyor?

Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.

Roma İmparatorluğu döneminde, Hıristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda İsa peygamberin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzde ise Noel, Hıristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan evrensel bir bayram haline geldi.

Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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