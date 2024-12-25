Türkiye’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

İstanbul, Ankara, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinde dün gece Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
İstanbul’daki ayinde Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde ilahiler söylendi ve İncil’den bölümler okundu. Kiliselerde mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.
İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de ayin düzenlendi.
Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.
Mersin
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan yurttaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan yurttaşlar mum yakıp dua etti.
Ankara
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Azize Tereza Kilisesi'nde de Noel ayini düzenlendi.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Noel'in temeli nereden geliyor?
Noel bayramının temelinde antik çağlarından beri kutlanan pagan ve Roma kış festivalleri olan Yule ve Saturnalia bayramları var.
Roma İmparatorluğu döneminde, Hıristiyanlar yerel halkın bu dini daha kolay benimsemesi için pagan bayramlarını dini bir bayram olarak kutlamaya başladı. Aslında dini ve tarihi kaynaklarda İsa peygamberin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Günümüzde ise Noel, Hıristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dini esaslarından arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan evrensel bir bayram haline geldi.
Bu değişikliğin en belirgin simgelerinden biriyse "Noel Baba" figürü. (TY)