Türkiye’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi

İstanbul, Ankara, Hatay ve Mersin başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinde dün gece Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

İstanbul’daki ayinde Beyoğlu ve Şişli'deki kiliselerde ilahiler söylendi ve İncil’den bölümler okundu. Kiliselerde mum yakılıp Türkçe, İtalyanca ve İngilizce dualar edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Saint Antuan Kilisesi'ndeki ayine, Katolik cemaati temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda turist katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bir diğer Katolik kilisesi Santa Maria Draperis Kilisesi ile Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde de ayin düzenlendi.

Polis ekipleri, kilise önlerinde güvenlik önlemi aldı.

Noel, Hıristiyan dünyasında İsa peygamberin doğumunun kutlandığı önemli bir dini bayram. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanır; ancak bazı Ortodoks kiliselerinde (örneğin Rusya ve Ermenistan) Jülyen takvimine göre 7 Ocak'ta da kutlanabilir. Noel, Hıristiyanlık inancına göre Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişi olarak kabul edilir ve bu olay, insanlık için büyük bir kurtuluş anlamı taşır.

Mersin

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Ayini peder Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan yurttaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan yurttaşlar mum yakıp dua etti.

Ankara

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Azize Tereza Kilisesi'nde de Noel ayini düzenlendi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.