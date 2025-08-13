Türkiye’de veri gazeteciliğine yeni adres: “Veriler Ne Diyor?”

Türkiye’de bağımsız haberciliğe yeni bir daha mecra eklendi.

Veriler Ne Diyor?, dağınık, sınırlı ya da erişimi güç verileri toplayarak analiz eden ve anlamlı bir haber dosyası haline getiren bir veri gazeteciliği platformu olarak yayın hayatına başladı.

Gazeteci Ali Safa Korkut tarafından kurulan platform, özellikle X (Twitter) başta olmak üzere sosyal medya mecralarında öne çıkan konu ve söylemleri büyük veri analitiğiyle inceliyor. Veriler Ne Diyor?, bu verilerden yola çıkarak hazırladığı haber dosyalarıyla; hangi seslerin daha çok duyulduğunu, hangi söylemlerin öne çıktığını ve dijital görünürlüğün arkasındaki stratejik dinamikleri ortaya koymayı amaçlıyor.

Platform, yalnızca sosyal medyayla da sınırlı kalmıyor. Veriler Ne Diyor?, Türkiye’nin toplumsal, siyasi ve kültürel yapısına dair internetin genelinden kazıdığı ve sistematik biçimde tuttuğu verilerle, güncel gelişmelere odaklanan özel haberler ve araştırma dosyaları hazırlıyor. Platform, bu dosyalarla, kamuoyuna olay ve olgular hakkında yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

“Amacımız, verilerin arkasındaki hikayeyi aktarmak”

Platformun hedefi yalnızca sayılar ve grafikler oluşturmak değil, bu verilerin arkasındaki hikâyeyi aktarmak. Korkut, “Veriler, çoğu zaman tek başına bir anlam ifade etmez. Toplumsal ve siyasal gerçeklerin nasıl şekillendiğini, ancak o verileri doğru analiz edip bağlama oturttuğunuzda görebilirsiniz. Biz de tam olarak bunu hedefliyoruz” diyor.

Korkut, projenin amacını şöyle açıklıyor:

“Türkiye’de veri gazeteciliğini yaygınlaştırmak, ülkenin dijital hafızasını korumak ve veriye dayalı düşünme biçimlerini geliştirmek istiyoruz. Temel hedefimiz, verinin hem haberin kaynağı hem de konusu olabileceğini göstermek.”

“Veri güvenliğini de önemsiyoruz”

Veriler Ne Diyor?, sadece veri analizi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda verinin kendisini ve güvenliğini de önemsiyor. Bu nedenle platform, Türkiye ve dünya genelindeki veri sızıntıları, veri ihlalleri ve veriyle ilgili yargı kararları gibi konulara da özel bir bölüm ayırıyor. Korkut, bunu “Verinin kendisi kadar korunması ve doğru işlenmesi de bizim için aynı derecede önemli” ifadesiyle açıklıyor.

Hedef: Güvenilir bir başvuru kaynağı olmak

Platform, düzenli yayınladığı veri analizleri, grafikler, açık veri setleri ve araştırma dosyalarıyla, hem gazeteciler hem araştırmacılar hem de merak eden herkes için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Korkut, “Veriye dayalı düşünme biçimlerini yaygınlaştırmak ve bu kültürü yerleştirmek istiyoruz. Veriler Ne Diyor?, hem akademisyenler hem gazeteciler hem de gündemi takip eden okurlar için açık ve şeffaf bir pencere sunacak” diye ekliyor.

'Veriler Ne Diyor'u üstüne tıklayarak takip edebileceğiniz adresler şöyle:

İnterner sitesi: verilernediyor.com

X (Twitter): @verilerndiyor

Instagram: @verilernediyorcom

(HA)