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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2023 13:57
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2023 13:57
2 dk Okuma

“Türkiye’de seks işçiliğine getirilmiş resmi bir yasak yok”

Bugün, 17 Aralık Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/17/turkiyede-seks-isciligine-getirilmis-resmi-bir-yasak-yok.jpg
Görsel: Seks işçilerini temsil eden ve haklarını vurgulayan bir sembol olarak kullanılan kırmızı şemsiye, Kaynak: Canva

Bugün, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü (IDEVASW). Gün, 17 Aralık 2003'te seri katil Gary Ridgway'in 1980'ler ve 90'larda ABD’nin Washington eyaletinde 70'ten fazla kadını öldürdüğünü itiraf etmesi ile anılmaya başlandı.

Ridgway, mahkemedeki ifadesinde "kolay hedef" olmaları ve "kimsenin onları özlemeyeceği" düşüncesiyle özellikle seks işçisi kadınları hedef aldığını söyledi.

Ridgway’in öldürdüğü seks işçilerinin aile ve arkadaşları onları anmak ve seks işçilerine yönelik şiddeti önlemek için bir kampanya başlattı ve böylece 17 Aralık, Uluslararası Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilân edildi.

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“Seks işçiliği işçiliktir”

Türkiye'de de kadın, LGBTİ+ ve insan hakları örgütleri, her 17 Aralık'ta günün önemine ve seks işçilerine uygulanan şiddete dikkat çekmek için açıklama yapıyor.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) bu yılki 17 Aralık açıklaması şöyle:

“Türkiye’de seks işçiliğine getirilmiş resmi bir yasak yok. Ancak Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek seks işçileri üzerindeki ekonomik ve psikolojik baskı artırılıyor, seks işçileri polis ve bekçi şiddetine maruz bırakılıyor.”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği:

“17 Aralık Seks İşçilerine Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir kez daha söylüyoruz, seks işçiliği işçiliktir. Seks işçiliği yapan kişilere yönelik şiddetin ve ayrımcılığın bahanesi olmaz!”

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSU) Platformu:

“Seks işçilerinin güvenlik, yaşam ve sağlık haklarına tam olarak erişememelerinden şikayetim var. Seks işçilerine yönelik şiddet, dışlanma ve ayrımcılık sosyal bir sorundur.” (TY)

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