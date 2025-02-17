Türkiye’de "mutsuzum" diyenlerin oranı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2024’ sonuçlarına göre, ülkede mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı düştü. 2023’te yüzde 52,7 olan mutluluk oranı 2024’te yüzde 49,6’ya geriledi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 13,7’den yüzde 14,5’e yükseldi.

Araştırmaya göre, kadınlar erkeklere kıyasla daha mutlu. 2024’te kadınların yüzde 52,3’ü mutlu olduğunu söylerken, erkeklerde bu oran yüzde 46,9’da kaldı. Her iki cinsiyet için de mutluluk oranı geçen yıla kıyasla düşüş gösterdi.

Evliler evli olmayanlardan daha mutlu

Evlilik, mutluluk düzeyi üzerinde belirleyici bir faktör olarak öne çıktı. Evli bireylerin yüzde 52,5’i kendini mutlu hissederken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 44 olarak hesaplandı. Cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 49,5’i, evli kadınların ise yüzde 55,4’ü mutlu olduğunu belirtti.

Mutluluk oranı en çok orta yaş grubunda düştü

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, mutluluk oranı yalnızca 25-34 yaş aralığında arttı. Bu yaş grubunda oran 2023’te yüzde 50,7 iken, 2024’te yüzde 51’e yükseldi.

Diğer yaş gruplarında ise düşüş görüldü. En büyük azalma, 45-54 yaş grubunda yaşandı. Bu gruptaki mutluluk oranı 7,1 puan düşerek yüzde 46,5’e geriledi. 55-64 yaş grubunda ise 2,2 puanlık düşüşle yüzde 47,5’e indi.

65 yaş ve üzerindeki bireylerin mutluluk oranı da 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

Bireylerin mutluluk kaynağı çoğunlukla aileleri

Araştırmaya göre, bireylerin mutluluk kaynağı en çok yüzde 72,9 ile aileleri oldu. Bunu sırasıyla çocukları (yüzde 13,2), kendileri (yüzde 4,2), eşleri (yüzde 3,4) ve ebeveynleri (yüzde 3) takip etti.

Değerler açısından bakıldığında ise en büyük mutluluk kaynağı yüzde 68,3 ile sağlıklı olmak olarak belirlendi. Onu sevgi (yüzde 14,4), başarı (yüzde 8,9) ve para (yüzde 6,4) takip etti.

Gelecekten umutlu olanların oranı yüzde 64,3

Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 64,3’ü geleceğinden umutlu. Erkeklerde bu oran yüzde 63,6, kadınlarda ise yüzde 64,9 olarak ölçüldü.

Hizmetlerden memnuniyet

Devlet hizmetlerinden memnuniyet oranlarına bakıldığında en yüksek memnuniyet yüzde 72,1 ile asayiş hizmetlerinde görüldü.

Onu yüzde 67,4 ile ulaştırma, yüzde 63,2 ile sağlık, yüzde 58,8 ile sosyal güvenlik, yüzde 55,9 ile adalet ve yüzde 53,5 ile eğitim hizmetleri takip etti.

Araştırmada, Türkiye’de en önemli sorun yüzde 29,2 ile hayat pahalılığı oldu. Eğitim yüzde 15,7 ile ikinci sırada, yoksulluk ise yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı.

(HA)