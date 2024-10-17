Türkiye’de İş Yerinde Şiddet ve Taciz Algıları ve Deneyimleri raporu yayında

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen, Türkiye’de iş yerinde şiddet ve tacizi ele alan kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklandı.

3007 katılımcının yer aldığı araştırmaya göre, Türkiye’deki çalışanların %75’inden fazlası kariyerleri boyunca en az bir kez iş yerinde şiddet ve tacize maruz kaldıklarını belirtti.

İstanbul’da 16 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte, araştırmanın sonuçları ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan’ın katılımıyla paylaşıldı. Araştırma, iş yerinde karşılaşılan fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet gibi şiddet türlerine odaklanan ilk geniş ölçekli çalışma olarak dikkat çekiyor.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, “İş yerinde şiddet ve taciz çalışma hakkına yönelik bir tehdittir” diyerek 2019 yılında kabul edilen ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin önemini vurguladı. Araştırma, bu tür sorunların önlenmesi için politika yapıcılara yol gösterici nitelikte veriler sağlıyor.

Bazı bulgular - Katılımcıların %75’i kariyerleri boyunca en az bir kez iş yerinde şiddete maruz kaldıklarını bildirdi. - Şiddet algısı ve gerçekleşen şiddet arasında büyük bir fark olduğu, iş yerinde şiddet farkındalığının düşük olduğu tespit edildi. - Katılımcıların %60’ı ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtti. Özel sektörde çalışanlar kamu sektörü çalışanlarına göre daha fazla ekonomik şiddetle karşılaşıyor. - Cinsel şiddet büyük oranda kadınları etkiliyor; dört kadından biri iş hayatında cinsel şiddete uğradığını belirtti. - Erkekler daha sık fiziksel şiddete maruz kalıyor, ancak ayrımcılık kadınlarda daha yaygın. - Eğitim seviyesi düştükçe ekonomik ve fiziksel şiddet vakalarının arttığı görüldü.

Etkinlikte konuşan İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard, araştırmanın Türkiye’de iş yerinde şiddet ve tacizi anlamada kritik bir adım olduğunu belirterek, “Bu tür çalışmalar, iş yerinde güvenli bir ortam yaratma ve şiddete sıfır tolerans politikaları oluşturma yolunda önemli bir rol oynuyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Suat Dede ise “Şiddet ve taciz, hangi türde olursa olsun tüm çalışanların karşılaşabileceği ciddi bir insan hakları sorunudur” diyerek Bakanlık olarak bu alanda mücadeleye verdikleri önemi vurguladı.

(EMK)