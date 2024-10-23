Türkiye’de insan haklarının durumu, BM Komitesinde tartışıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi’nin Cenevre’de 142. Oturumunun bugünkü toplantısında, Türkiye raporu ve sivil toplum örgütlerinin alternatif raporları konuşuldu.

Çevrimiçi canlı yayımlanan oturumda, Türkiye’nin, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ndeki yükümlülükleri değerlendirildi.

BM İnsan Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı M. Abdo Rocholl, toplantının başında yaptığı konuşmasında, Komite üyelerinin Türkiye delegasyonuna insan hakları sorunlarına dair sorularını yönelteceğini, delegasyonun da bugün ve yarınki oturumlarda yanıt vereceğini belirtti.

İlk olarak söz verilen Türkiye delegasyonu başkanı Büyükelçi Yonca Özçeri şunları söyledi:

“Temmuz 2016’da Türkiye, geniş çaplı bir darbe girişimine maruz kaldı. Başta TBMM olmak üzere pek çok kilit kurum ağır saldırıya uğradı. Kısa süre sonra olağanüstü hal ilan edildi. OHAL süresince Türkiye, uluslararası insan hakları yükümlülüklerine riayet etti. OHAL’in sona ermesiyle birlikte Türkiye tamamen reform dönemine başladı. AYM’ye bireysel başvuru hakkı işlerlik kazandı. Kamu Denetçiliği Kurumu kuruldu. İşkence suçunda zamanaşımı kaldırıldı. Nefret suçları Ceza Kanununa dahil edildi. Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) kuruldu.”

Özçeri ayrıca, yargı reformları ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde getirilen düzenlemeleri anlattı: “Türkiye BM insan hakları sistemine bağlılığını ve Sözleşmedeki hakları koruma kararlılığını vurgulamaktadır. Küresel ve bölgesel kriz karşısında dahi demokratik reformları sürdürme kararlılığındadır.”

Komite’den “insan hakları” soruları

BM İnsan Hakları Komitesi üyeleri, Türkiye’deki insan haklarının durumuna dair şu soruları yöneltti:

Gomez Martinez:

Türkiye’deki durumun kolay olmadığının, geçen yılki yıkıcı depremin sonuçlarının farkındayız. İlk sorum, Türkiye raporunda, İnsan Hakları Eylem Planına atıf yapılmasıyla ilgili. Planda hukuki tedbirlerden bahsediyor ancak somut tedbirlerden bahsedilmiyor. Aynı zamanda Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK), siyasilere ve gazetecilere karşı aşırı kullanılmasına dair eylem planında bir tedbir yok.

Anayasal ve yasal çerçeve konusunda da 2017 yılında Anayasa değişikliği kabul edildi, bu da hükümetin ve icra makamlarının gücü ciddi şekilde artırdı. Cumhurbaşkanı, yargısal denetim ve parlamentoyu atlayarak atama yapabiliyor. Venedik Komisyonu ve Avrupa Konseyi de yargı bağımsızlığı konusunda endişelerini ifade etmişti. Buna dair ne gibi tedbirler alındı?

TMK’daki tedbirlerle ilgili de maddelerin, keyfiyete karşı koruma sağlanmadığını görüyoruz ve bu maddeler hak savunucularına karşı kullanılıyor. AYM de TMK’nın netlik, öngörülebilirlik ve hakların güvence altına alınması için değişiklik yapılmasına karar vermişti. Yapılan değişiklikler, terörizm tanımında bir netlik yaratmadı. Keyfi cezalara karşı da yeterli tedbirler bulunmuyor. Son olarak da idam cezasının yeniden getirilmesine dair endişelere yanıt verir misiniz?

Laurence R. Helfer:

Türkiye’de halihazırdaki yasal çerçeve, Sözleşmenin kapsadığı ayrımcılığa dair konuları kapsamıyor. Yani mevzuatta, engelli ve LGBTİ bireylerle ilgili ayrımcılık konusu kapsanmıyor. Taraf devlet (Türkiye) bu gruplarla ilgili daha etkili tedbir almayı düşünüyor mu?

Ayrıca bu gruplara sistematik ayrımcılık yapıldığına dair raporlar var. Taraf devletin bu konuda yasal çerçevesini gözden geçirme iradesi var mı? Dini azınlıkların kendi ibadethaneleriyle ilgili zorlu yaşadıklarına dair eleştiriler sözkonusu.

Kürtlere dair ayrımcılık yapıldığına dair de Komiteye raporlar sunuldu. Kürtlere karşı ayrımcılık ve şiddete dair soruşturma ve kovuşturma aşamalarında hangi adımlar atıldı?

Fiziksel engeli olan kişilerin hakim veya savcı olmasına dair bir adım atıldı mı? Nefret söylemi suçlarına dair de Komiteye verilen raporlara göre, kanunlar yeterli değil. Taraf devlet şiddet ve ayrımcılığa karşı suçlarda ne gibi değişiklikler planlıyor?

OHAL 2016’dan sonra 2 yıl daha devam etti. Bu süreçte pek çok kamu çalışanı görevden alındı, ceza yargılamasına maruz kaldı. Bu süreçte Sözleşmenin gerektiği gibi yerine getirilmediği konusunda Komite’nin endişeleri bulunuyor. Bu süreçleri soruşturan OHAL Komitesi de başvuruların büyük çoğunluğunu reddetti. Gelen raporlar, OHAL Komitesinin Sözleşmeyi ihlal ettiğini gösteriyor.

Yolsuzlukla ilgili tedbirlerde, yasal çerçevedeki boşluklar endişe verici. Önemli iddiaların soruşturması konusunda da endişelerimiz mevcut. 2016’daki darbe girişiminin ardından el konulan mal varlıklarının satıldığına dair iddialarla ilgili de ne söyleyeceksiniz?

Hélène Tigroudja:

Türkiye’de kadına şiddet konusunda, uzaklaştırma emirlerinin koruma konusunda yetersiz olduğu görülüyor. Özellikle Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çıkmasıyla da şiddet normalleştirilmiş oldu.

Ev içi şiddet ve namus bahanesiyle işlenen cinayetler konusu çok önemli, Komite bu konuda alınan tedbirleri ve adımları merak ediyor. Kadın ve çocuklara sığınak sağlanması konusunda ne gibi etkin adımlar atılıyor?

Pasaport iptalleriyle, akademisyenler ve öğrencilerin hareketliliği kısıtlandı. Bu konuda kararnamelerde bir değişiklik yapıldı mı? Kaç kişinin pasaportu hangi sebeple iptal edildi, seyahat yasakları hangi gerekçelerle getirildi?

Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili raporlarda, mülteci karşıtı propagandanın devam ettiğini, ayrıca zorla geri göndermelerin sürdüğünü görüyoruz.

Koji Teraya:

2016’daki darbe girişiminin ardından bazı kişilerin devlet görevlilerince yurtdışına kaçırıldıkları iddia ediliyor. Yurtdışındaki bazı kişilerin de zorla geri getirildiği iddiaları bulunuyor. Türkiye’nin özellikle 80’li ve 90’lı yıllarda zorla kaybetmeler konusunda icraatları olduğuna dair pek çok rapor var. Bunun anlamlı şekilde azaldığını görüyoruz fakat buna dair ihlallerin giderilmesiyle ilgili neler yapıldığının ele alınması gerekiyor. Bu konudaki dosyalar nasıl soruşturuluyor ve mağdur hakları nasıl güvence altına alınıyor?

Cezaevlerinin kapasiteleri konusunda, pek çok kurumun kapasite fazlasında dolu olduğu söyleniyor. Buna yanıt olarak inşa edilen cezaevleri gösterildi. Cezaevlerinin artırılması, sorunu çözecek mi? Cezaevlerinde, uluslararası standartlara uyum konusunda ne gibi güvenceler sözkonusu?

Uzun süreli hücre cezalarında, taraf devlet uluslararası standartlara uyum sağlamak adına ne gibi adımlar atıyor?

Bacre Waly Ndiaye:

İşkence suçlarında zamanaşımının kaldırılmasından bu yana kaç dava görüldü? Kurumların işkencenin önlenmesinde attığı adımlar nedir? İşkencenin önlenmesinde ne gibi çalışmalar yapılıyor? Kişi güvenliği ve özgürlüğü konusunda Sözleşmeye uygun olarak hangi adımlar atıldı?

Hasta mahpusların tahliyesi konusunu da ele almak istiyorum. Buna dair AİHM kararları var, uygulanıyor mu? Adil yargılanma hakkını güvence altına alan tedbirler nelerdir?

İnsan kaçakçılığıyla ilgili önlem planınız nadir? Mültecilerin zorla çalıştırılması ve zorla evlendirilmesi konularında Hükümet neler yapıyor?